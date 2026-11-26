كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تفاصيل تعرض سيارته للحرق عمدًا عام 2014، مؤكدًا أن الواقعة حدثت داخل الجراج بمنطقة العياط، محل سكنه، واتهم عناصر من جماعة الإخوان بالوقوف وراء الحادث.

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن واقعة حرق سيارته عرضت على عدد من القنوات الإخوانية التي تبث من الخارج.

وأوضح أنه عقب استدعائه إلى النيابة العامة، أُبلغ بأن الخلية التي ألقي القبض عليها بمركز العياط تتكون من 5 أفراد، مشيرًا إلى أنه طلب من وكيل النيابة، على سبيل الالتماس، معرفة هوية أفراد المجموعة، دون التدخل في إجراءات التحقيق.

المتهم الرئيسي من عائلتي

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه فوجئ بأن الشخص الأول في الخلية، والذي وصفه بالرأس المدبر والمخطط للعملية، كان أحد أفراد عائلته وعضوًا بجماعة الإخوان، وهو المسؤول عن الخلية التي أحرقت سيارته.

وأشار كريمة إلى أنه عندما علم بهوية المتهم، بادر بإبلاغ رئيس النيابة بأنه لا يتهمه، رغم معرفته بتفاصيل الواقعة، موضحًا أن رئيس النيابة سأله عما إذا كان مدركًا لما يقوله، فرد عليه: «أنا عارف، أنا أستاذ في الجامعة».





