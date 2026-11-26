علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على حملة «رجال ونساء الفجر»، والجدل المثار حول ذهاب المرأة إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، مؤكدًا أن الأهم هو أن تنعكس تعاليم الدين على سلوك الإنسان وأخلاقه، وليس الاكتفاء بأداء الشعائر فقط.

وقال أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إنه لا يدعو إلى ترك الصلاة أو منع أحد من أداء صلاة الفجر في المسجد، موضحًا أن القضية التي يركز عليها تتعلق بضرورة الاهتمام بأخلاق الدين إلى جانب إقامة الشعائر.

وأضاف: «مش أقوله متصليش، عشان الكلام ميتأولش من الإخوان والسلفية والدواعش، مسألة إنه يصلي الفجر في المسجد وجماعة والكلام ده، أنا مش بمنعه، بس أنا عايز المجتمع.. مش مسألة إقامة الشعائر».

نريد الانتقال من الشعائر إلى مكارم الأخلاق

وأوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن المجتمع يحتاج إلى الانتقال من مجرد أداء العبادات إلى الالتزام بالقيم والأخلاق التي يدعو إليها الدين، مشيرًا إلى أن العبادة ينبغي أن تترك أثرًا إيجابيًا في سلوك صاحبها.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، مؤكدًا أهمية أن تظهر تعاليم الدين في تعاملات الناس وأخلاقهم.

