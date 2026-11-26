تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تعطل إجراءات تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع معاهد أزهرية متكامل بقرية بني صامت، التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، يضم المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، لخدمة أبناء القرية و13 قرية أخرى من قرى شرق النيل التابعة لمراكز بني مزار ومغاغة ومطاي.

وطالب النائب بسرعة استكمال إجراءات تخصيص الأرض وإزالة المعوقات الإدارية والقانونية التي حالت دون تنفيذ المشروع منذ عام 2014، مؤكدا أهمية توفير منشأة تعليمية أزهرية متكاملة تستجيب لاحتياجات آلاف الطلاب وأسرهم، وتخفف عنهم مشقة الانتقال إلى أماكن بعيدة للحصول على التعليم الأزهري بمراحله المختلفة.

12 عاما من التعطيل رغم استيفاء الموافقات

وأوضح طلب الإحاطة أن قطعة الأرض المخصصة للمشروع تبلغ مساحتها نحو 4400 متر مربع، وتقع بحوض الرمال رقم 8 بقرية بني صامت، وهي أرض فضاء خالية من التعديات وصالحة لإقامة المجمع الأزهري.

وأشار فتح الباب إلى أن إجراءات تخصيص الأرض بدأت منذ عام 2014، وشهدت اتخاذ عدد من الخطوات واستيفاء العديد من الموافقات اللازمة، إلا أن استكمال الإجراءات تعطل بسبب تغير جهة الولاية على الأرض، وانتقال تبعيتها إلى الجهة المختصة بحماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الأمر الذي يتطلب استكمال التنسيق والإجراءات القانونية مع الجهات المعنية لحسم ملف التخصيص.

مجمع أزهري يخدم 14 قرية بشرق النيل

وأكد النائب أن المشروع يمثل ضرورة تعليمية لأبناء قرية بني صامت و13 قرية أخرى بشرق النيل، في ظل الحاجة إلى توفير مراحل التعليم الأزهري الثلاثة في نطاق جغرافي قريب، بما يخفف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، ويحد من مشقة الانتقال لمسافات بعيدة.

وأضاف أن إقامة المجمع ستوفر صرحا تعليميا متكاملا يدعم منظومة التعليم الأزهري، ويحقق مبدأ إتاحة الخدمات التعليمية بصورة أكثر عدالة، خاصة في القرى التي تحتاج إلى التوسع في المنشآت والخدمات الأساسية.

وأشار النائب إلى أن قرية بني صامت مدرجة ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدا أن المشروع يتسق مع أهداف المبادرة في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية، مطالبا ببحث إدراج المجمع ضمن مشروعات المبادرة.

مطالب بحسم التخصيص ومحاسبة أسباب التعطيل

وطالب إيهاب خالد فتح الباب بمخاطبة الجهة المختصة بحماية النيل بوزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية، بصورة عاجلة، لاستكمال إجراءات تخصيص قطعة الأرض وإزالة أي معوقات تحول دون تنفيذ المشروع.

كما دعا إلى موافاة مجلس النواب بالموقف النهائي لإجراءات التخصيص، وتوضيح أسباب التعطل والإجراءات المتبقية والجهة المسؤولة عن استكمالها، مع تحديد خطوات واضحة وسريعة للانتهاء من الملف.

وشدد النائب على أن طول فترة الانتظار منذ عام 2014، إلى جانب الحاجة الملحة للمشروع تستوجب تدخلا عاجلا لإنهاء الإجراءات، وتحقيق النفع العام لأبناء بني صامت والقرى الـ13 بشرق النيل، وتوفير خدمة تعليمية أزهرية متكاملة لأبناء المنطقة.