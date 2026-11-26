قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزارة التضامن الاجتماعي تلقت تبرعات من عدد من مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي، بإجمالي 24 مليون جنيه، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية لدعم ومساندة متضرري حادث الحريق الذي شهدته منطقة الوراق أمس، بما يعكس روح التكافل والتضامن والمسؤولية المجتمعية التي تتميز بها مؤسسات المجتمع الأهلي في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن قائمة المؤسسات والجمعيات الأهلية التي قدمت هذه التبرعات تضم: مؤسسة مصر الخير بمبلغ 5 ملايين جنيه، وجمعية الأورمان بمبلغ 5 ملايين جنيه، والجمعية الشرعية بمبلغ 5 ملايين جنيه، ومؤسسة التكافل بمبلغ 3 ملايين جنيه، وجمعية صناع الحياة بمبلغ مليوني جنيه، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة بمبلغ مليوني جنيه، والهيئة القبطية الإنجيلية بمبلغ مليوني جنيه، ليصل إجمالي التبرعات إلى 24 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لجميع المؤسسات والجمعيات الأهلية التي بادرت بتقديم هذه التبرعات، مثمنًا استجابتها ومواقفها الإنسانية، وما تعكسه من حرص على مساندة المواطنين المتضررين.