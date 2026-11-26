أطلقت أسرة مفقود يدعى معتز شوقي غريب، استغاثة عاجلة، للمساعدة في العثور عليه، بعد فقدانه في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وأوضحت الأسرة، في منشور متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن معتز كان عائدًا من عمله وقت وقوع الحادث، ولم تتمكن أسرته من الوصول إليه أو معرفة مكانه حتى الآن.

وناشدت الأسرة كل من لديه أي معلومات عنه أو شاهده عقب الحادث، سرعة التواصل معها وإبلاغها، للمساعدة في الوصول إليه والاطمئنان عليه.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

النيابة تكشف تفاصيل تصادم السيارة بناقلة المواد البترولية

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة المواد البترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، ما تسبب في تسرب البنزين منها ونشوب الحريق الذي امتدت ألسنته إلى المركبات المحيطة.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وبدأت استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، بالتزامن مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر.

وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات وتنفيذ القرارات الصادرة بشأن الحادث، للوقوف على ملابساته كافة وتحديد المسؤوليات الجنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.