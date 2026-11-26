تتواصل جهود الهلال الأحمر المصري لتوفير الدعم الطبي والإنساني لمصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، من خلال فتح أبواب بنك الدم المركزي أمام المواطنين الراغبين في التبرع، وتخصيص عربة لاستقبال المتبرعين أمام مستشفى إمبابة، في ظل احتياج المصابين بالحروق إلى مشتقات دم معينة تساعد في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

الجهات المساندة لأجهزة الدولة

وقالت نجاة الجبالي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، إن بنك الدم المركزي التابع لجمعية الهلال الأحمر المصري يواصل استقبال المتبرعين، باعتباره أحد الجهات المساندة لأجهزة الدولة في التعامل مع الأزمات والحوادث الكبرى، موضحة أن التبرعات الحالية تستهدف توفير مشتقات الدم المطلوبة لعلاج المصابين، دون تحديد أعداد مستهدفة للتبرع في الوقت الراهن، خاصة مع امتلاك البنك مخزوناً استراتيجياً من الدم.

وأضافت، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الهلال الأحمر خصص عربة تابعة لبنك الدم المركزي أمام مستشفى إمبابة لتسهيل استقبال المواطنين، مشيرة إلى وجود إقبال ملحوظ على التبرع من خلال العربة، إلى جانب توجه مواطنين إلى المقر الرئيسي لبنك الدم للمساهمة في إنقاذ مصابي الحروق جراء الحادث.

استنفار الهلال الأحمر لدعم المصابين وأسر الضحايا

وفي سياق متصل، أوضحت مراسلة إكسترا نيوز أن الهلال الأحمر المصري وبنك الدم رفعا درجة الاستعداد القصوى منذ أمس، مع نشر فرق الطوارئ والدعم النفسي لتقديم المساندة الإنسانية واللوجستية للمصابين وأسر الضحايا، سواء داخل المستشفيات التي استقبلت الحالات أو في محيط مشرحة زينهم التي يوجد بها عدد من المتوفين.

وأشارت إلى استمرار العمل على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات مركزية وإدارة للأزمات بالهلال الأحمر المصري، ترتبط بغرفة العمليات الرئيسية لوزارة الصحة، بما يضمن تنسيق الجهود ومتابعة تطورات الحادث وتحديد الاحتياجات اللازمة للتدخل.

شروط التبرع بالدم في بنك الهلال الأحمر

وحول ضوابط التبرع، كشفت الجبالي أن بنك الدم المركزي وضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتبرعين، أبرزها أن يتراوح العمر بين 18 و60 عاماً، وألا يقل الوزن عن 50 كيلوجراماً.

وأضافت أن موانع التبرع تشمل سبق الإصابة بفيروسات الالتهاب الكبدي «B» أو «C» أو فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، فضلاً عن أصحاب الأمراض المزمنة، ومن بينها ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، حفاظاً على سلامة المتبرعين.

كما لفتت إلى ضرورة أن تكون نسبة الهيموجلوبين لدى الرجال والسيدات ضمن المعدلات المعتمدة دولياً، مؤكدة أن التبرع بالدم يمثل عملاً إنسانياً بالغ الأهمية، لما يساهم به في إنقاذ حياة المرضى والمصابين الذين يحتاجون إلى نقل الدم ومشتقاته.

واختتمت بالتأكيد على أن المواطنين الراغبين في التبرع، ممن تنطبق عليهم الشروط، يمكنهم التوجه إلى المقر الرئيسي لبنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر المصري، أو إلى عربة التبرع الموجودة أمام مستشفى إمبابة، للمساهمة في دعم المصابين بحادث الطريق الدائري بالوراق.