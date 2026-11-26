تأهل نجم نادي وادى دجلة يوسف إبراهيم على محمد ابو الغار ، إلى نصف نهائي بطولة HKFC Open 2026 للإسكواش بنتيجة 2-3، بواقع أشواط 11-8، 12-10، 7-11، 5-11، 4-11في مباراة استغرقت 64 دقيقة.

بهذا الفوز، يقترب يوسف إبراهيم من تحقيق لقب البطولة، حيث سيخوض المباراة نصف النهائية أمام فيكتور كروان أوبابتيست ماسوتي، يوم 27 نوفمبر مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.

جدير بالذكر أن بطولة HKFC Open 2026 تُعد من بطولات فئة Silver ضمن أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام في تُقام في هونج كونج، الصين بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالي 193,00 للجوائز المالية بواقع 96,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى.