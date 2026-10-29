بيان رسمي من الاتحاد المصري للإسكواش بشان أحداث الشغب أمس ببطولة كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري للأسكواش في بيان رسمي قرراته بشان ما حدث أمس خلال بطولة كأس مصر أمس الأربعاء.

وأعلن الاتحاد المصري للأسكواش أنه تقرر إيقاف اللاعبين المتجاوزين بالاضافه لاتخاذ قرارات اخرى رادعه ولكن تقب التحقيقات.

وشدد اتحاد الاسكواش في بيانه على أن الحكام هم الركن الأساسي لأي منافسة عادلة مؤكدا ان الحكام ركائز اساسية في اللعبة.

ووجه الاتحاد دعوة عامة لجميع اللاعبين، والمدربين، والإداريين، والجماهير بضرورة التحلي بالأخلاق والروح الرياضية التي تمثل جوهر لعبة الإسكواش.

كما أكد أن أي تجاوز تجاه أي شخص داخل المنظومة الرياضية مرفوض تماما ولن يسمح به تحت أي ظرف.