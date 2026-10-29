قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بهدف نظيف على مودرن سبورت بالدوري
الساعة 12:00 هترجع 11:00.. تأخير الساعة منتصف الليل لبدء التوقيت الشتوي رسميًا
مدبولي: لا يمكن حل تراكمات عقود من المشكلات خلال 10 أو 12 عامًا.. والتنمية تحتاج إلى الصبر واستمرار العمل
رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة في ظل الأزمات الراهنة
مدبولي للشباب من جامعة السويس: حافظوا على بلدكم.. وما حدث بعد 2011 كان شديد القسوة
وسط تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة.. استقالة كريستين لاجارد من رئاسة البنك المركزي الأوروبي
عمر الساعي يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى مودرن سبورت بالدوري
دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب قبل الفائدة وبعد ساعات من التعاملات المسائية الآن
رئيس الوزراء: تطوير التعليم ومواكبة الذكاء الاصطناعي ضرورة لتوفير فرص عمل جديدة
خلال افتتاحه فندقا بالسويس.. مدبولي: نعمل على الاستفادة من المقومات السياحية بمختلف المقاصد المصرية
رئيس الوزراء يختتم جولته في محافظة السويس بافتتاح فندق "رويال بالاس"
جئت من أرض المآذن والأهرامات.. طالبة مصرية تفوز بمسابقة تحدي القراءة العربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الروسية - الإفريقية تؤكد قوة مصر اقتصادياً وسياسياً

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان
النائب الدكتور أشرف سعد سليمان
أ ش أ


 اعتبر النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن القمة الروسية - الإفريقية تمثل فرصة مهمة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، خاصة في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والصناعة ونقل التكنولوجيا بين الدول المشاركة بالقمة، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد الإفريقية، ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في دول القارة.

وقال النائب سليمان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية - الإفريقية بموسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعكس الثقل السياسي والاستراتيجي لمصر، ودورها المحوري في دعم التعاون بين روسيا والدول الإفريقية، وتعزيز الشراكات الدولية القائمة على المصالح المتبادلة واحترام سيادة الدول.

ولفت إلى أن التحركات المصرية على الساحة الدولية تنطلق من رؤية تستهدف تنويع الشراكات، وتوسيع فرص التعاون مع القوى الدولية، بما يحقق المصالح الوطنية المصرية، ويعزز قدرة الدول الإفريقية على بناء اقتصادات أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب أن العلاقات المصرية الروسية تستند إلى شراكة استراتيجية ممتدة، تتجاوز التنسيق السياسي والدبلوماسي إلى التعاون العملي في تنفيذ مشروعات كبرى، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مجالات التجارة والصحة والسياحة والتعليم والبحث العلمي.

ونوه إلى أن التعاون والشراكة الاستراتيجية التجارية والاقتصادية بين القاهرة وموسكو تمثل فرصاً واعدة لدعم التصنيع وجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها الاقتصادية مع الأسواق الإفريقية والإقليمية.

وأشار إلى أن هناك العديد من نقاط التوافق بين الموقف المصري والروسي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي لدعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، والحفاظ على أمن الدول واستقرارها، بما يصون مقدرات الشعوب ويحد من التداعيات السياسية والاقتصادية للصراعات.

ونوه إلى ثبات المواقف المصرية التي تستند إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض الإجراءات الأحادية التي تمس حقوقها ومصالحها الحيوية، مما يمثل ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي التي يرتبط استقرارها بأمن القارة ومصالح مصر الاستراتيجية

وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية مجلس النواب القمة الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

امام عاشور

إمام عاشور: الجميع يقف ضدي.. والرد سيكون داخل الملعب

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي

مدبولي: مش غلط أبدا إني اتحرك كممرض من مكان لآخر في مختلف المحافظات لأداء الخدمة الطبية

رئيس الوزراء

مدبولي من السويس: افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى الجامعي يعكس حجم التطور في الخدمات الصحية خلال 12 عاما

مدبولي

مدبولي: حجم الجهد اللي اتعمل في تطوير قطاع الصحة على مدار 12 عاما كبير للغاية

بالصور

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد