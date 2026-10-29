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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة في ظل الأزمات الراهنة

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
محمود محسن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستخدام غير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي في إثارة البلبلة وتعبئة الرأي العام بشكل سلبي قد يؤثر على استقرار الدولة، مشددًا على أهمية الوعي بحجم التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن الجميع تابع ما شهدته دول أخرى من أزمات واضطرابات، رغم أنها لم تكن تعاني من مشكلات مماثلة من قبل، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقرار الدولة وتجنب كل ما من شأنه إثارة القلق أو زعزعة الاستقرار.

وتابع رئيس الوزراء أن العالم يمر بأزمة عالمية استثنائية، لم يشهد مثلها منذ نحو 100 عام، وهو ما يفرض تحديات اقتصادية كبيرة على مختلف الدول.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائمًا أهمية الحفاظ على الوطن، قائلًا: «خلوا بالكم على بلدكم وحافظوا عليها»، مشددًا على أن المرحلة الحالية ليست سهلة على الإطلاق، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الدولة.

 ضغوط اقتصادية

ولفت مدبولي إلى أن من أبرز هذه التحديات الارتفاعات العالمية في أسعار الوقود، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والتأمين، وما تفرضه هذه المتغيرات من ضغوط اقتصادية تتطلب التعامل معها بحذر ومسؤولية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السوشيال ميديا الطاقة المقل

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