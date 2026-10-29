العد التنازلى.. كيف تضبط ساعتك الليلة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوى 2026؟

مع نبضات الخريف الأخيرة وأنفاسه الهادئة، تقف مصر على أعتاب محطة زمنيّة فارقة تُعيد ترتيب الساعات والدقائق، فَقَد آن الأوان لوداع نهار الصيف الطويل واستقبال نسائم الشتاء بخصوصيتها المعهودة، حيث تترقب الأجهزة والقلوب تلك اللحظة الحاسمة لتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة كاملة، ولا يعد هذا التغيير مجرد تعديل عابر في توقيت الهواتف والشاشات، بل هو إعلان رسمي لبدء إيقاع حياتي جديد يلامس تفاصيل يوم كل مواطن مصري يبحث عن الدقة والاستعداد.



باقي كام ساعة على تطبيق التوقيت الشتوي 2026؟

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة 30 أكتوبر 2026، وتحديدًا عند منتصف ليل الخميس، عندما تصل الساعة إلى الثانية عشرة منتصف الليل، ليجري إرجاعها 60 دقيقة إلى الساعة الحادية عشرة مساءً.

تطبيق التوقيت الشتوي

ورسميًا تغيير الساعة مقرر الليلة، ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى موعد استئناف التوقيت الصيفي في العام المقبل، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لتغيير الساعة في مصر.



موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر

يكون موعد تأخير الساعة في مصر عند منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026، إذ يعاد ضبط التوقيت من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 11:00 مساءً.

تأخير الساعة 60 دقيقة

ويترتب على هذا التغيير الحصول على ساعة إضافية وفق التوقيت المحلي خلال ليلة الانتقال، مع ضرورة الانتباه إلى المواعيد المرتبطة بالساعات الأولى من صباح الجمعة، خاصة مواعيد السفر والقطارات والطائرات والارتباطات المهمة.



هل يجب تغيير الساعة يدويًا عند بدء التوقيت الشتوي؟

تتوقف الحاجة إلى تغيير الساعة يدويًا على نوع الجهاز وإعداداته؛ فالهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على ضبط الوقت تلقائيًا يفترض أن تحدث التوقيت وفق إعدادات المنطقة الزمنية والاتصال بالشبكة.

تغيير الساعة يدويًا

أما الساعات التقليدية والأجهزة التي لا تضبط الوقت تلقائيًا، فيجب تأخيرها 60 دقيقة عند حلول موعد تطبيق التوقيت الشتوي.



هل تتغير الساعة على الموبايل تلقائيًا؟

بالنسبة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتصلة بالإنترنت، قد يتم تعديل الساعة تلقائيًا عند تفعيل إعدادات التاريخ والوقت التلقائية، بحسب إعدادات الجهاز ونظام التشغيل.

الساعة على الموبايل

وفي حال عدم تحديث الساعة تلقائيًا، يمكن للمستخدم الدخول إلى إعدادات التاريخ والوقت والتأكد من تفعيل خيار الضبط التلقائي، حتى تظهر الساعة بالتوقيت الصحيح بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

كيفية ضبط الساعة مع التوقيت الشتوي

- مع بدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

- الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تُجري التغيير تلقائيًا عند تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا.

ضبط الساعة مع التوقيت الشتوي

- الساعات اليدوية وبعض الأجهزة الإلكترونية تحتاج إلى تعديل الوقت يدويًا.

- يُنصح بالتأكد من ضبط الأجهزة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد لتجنب أي اختلاف في المواعيد.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار القانون المنظم للتغيير بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بهدف تنظيم ساعات العمل والاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.