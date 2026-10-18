العد التنازلي لتغيير الساعة.. مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي وقرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق الأنشطة التجارية

تتجه أنظار ملايين المواطنين نحو موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر، إيذاناً بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وتأخير الساعة بمقدار ستين دقيقة كاملة، حيث تأتي هذه الترتيبات الحكومية في إطار خطة شاملة لتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، والمولات، والمطاعم، بما يضمن ضبط الأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة القصوى من ساعات النهار المتاحة، ودعم استقرار حركة البيع والشراء محلياً بكفاءة عالية.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يُطبق التوقيت الشتوي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

التوقيت الشتوي

وبموجب القانون، ينتهي التوقيت الصيفي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، ومع بدء يوم الجمعة التالي يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت الشتوي.

وعند حلول الساعة 12 منتصف الليل، تُعاد الساعة إلى 11 مساءً، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026

وفق المواعيد المنظمة لتشغيل المحال العامة والمولات التجارية، يكون موعد الغلق في الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية.

غلق المحلات

ويُسمح بمد ساعات الغلق حتى 11 مساءً أيام الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

تختلف مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال التجارية، إذ يستمر العمل حتى 12 منتصف الليل في الأيام العادية.

غلق المطاعم

ويمتد موعد الغلق إلى الساعة 1 صباحًا أيام الخميس والجمعة، وخلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية

تخضع الورش والأعمال الحرفية للمواعيد المحددة بقرارات تنظيم تشغيل وغلق المحال العامة، مع مراعاة طبيعة النشاط والمناطق التي توجد بها، والاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة والخدمات.

غلق الورش

كيفية ضبط الساعة مع التوقيت الشتوي

- مع بدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

- الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تُجري التغيير تلقائيًا عند تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا.

- الساعات اليدوية وبعض الأجهزة الإلكترونية تحتاج إلى تعديل الوقت يدويًا.

ضبط الساعة

ـ يُنصح بالتأكد من ضبط الأجهزة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد لتجنب أي اختلاف في المواعيد.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار القانون المنظم للتغيير بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بهدف تنظيم ساعات العمل والاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.