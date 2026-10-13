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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

يحظى موعد تغيير الساعة باهتمام واسع بين الموظفين والطلاب وأصحاب الأعمال، نظرًا لارتباطه بمواعيد العمل والدراسة والرحلات ووسائل النقل المختلفة، فضلًا عن تأثيره على التوقيت الرسمي لشروق الشمس وغروبها.

ويترقب المصريون موعد تطبيق التوقيت الشتوي2026 المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، ويبدأ معه تغيير الساعة في مصر  .

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يخضع تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي وآلية الانتقال إلى التوقيت الشتوي.

ومن المقرر، وفقا للموعد الوارد في الأجندة الزمنية لعام 2026، بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، وذلك من خلال تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، إيذانا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا | أخبار | الزمان

موعد تأخير الساعة في مصر

ومن المقرر تأخير الساعة 60 دقيقة مع حلول فجر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، لتصبح الساعة الثانية عشرة منتصف الليل الحادية عشرة مساءً، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من التوقيت الشتوي خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2026 تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

خطوات ضبط الساعة على هواتف أندرويد

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد، بما في ذلك أجهزة سامسونج وشاومي وأوبو وريلمي، التأكد من إعدادات الوقت لضمان تحديث الساعة بصورة صحيحة عند بدء التوقيت الشتوي.

وتتمثل خطوات ضبط الساعة فيما يلي:

فتح تطبيق «الإعدادات» (Settings).

الدخول إلى قسم «النظام» (System) أو «الإدارة العامة» (General Management)، بحسب نوع الهاتف.

اختيار «التاريخ والوقت» (Date & Time).

تفعيل خيار «ضبط الوقت تلقائيًا».

تفعيل خيار المنطقة الزمنية التلقائية، والتأكد من اختيار القاهرة عند الحاجة.

وبعد تفعيل هذه الخيارات، يُفترض أن يتغير الوقت تلقائيًا وفق التوقيت المعتمد، بشرط أن تكون بيانات المنطقة الزمنية على الهاتف محدثة ومتوافقة مع القواعد الرسمية.

eDahab - متى يبدأ التوقيت الصيفي في مصر 2026؟ موعد تغيير الساعة رسمياً

كيفية تغيير الساعة على هواتف آيفون

يستطيع مستخدمو هواتف آيفون التأكد من ضبط أجهزتهم قبل تطبيق التوقيت الشتوي، من خلال مراجعة إعدادات التاريخ والوقت واتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق «الإعدادات» (Settings).

اختيار «عام» (General).

الدخول إلى «التاريخ والوقت» (Date & Time).

تفعيل خيار «التعيين تلقائيًا» (Set Automatically).

التأكد من ضبط المنطقة الزمنية على القاهرة، إذا لم يحددها الهاتف تلقائيًا.

ويساعد تفعيل الضبط التلقائي على تحديث الوقت وفق بيانات المنطقة الزمنية التي يعتمدها الهاتف، دون الحاجة إلى تغيير الساعة يدويًا في كل مرة.

المشهد العربي | التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة في مصر

ماذا تفعل إذا لم تتغير الساعة تلقائيا؟

قد لا تتحدث الساعة تلقائيا على بعض الهواتف عند الانتقال من التوقيت الصيفي إلى الشتوي، نتيجة إعدادات غير صحيحة أو عدم تحديث نظام التشغيل أو بيانات المنطقة الزمنية.

وللتأكد من ظهور الوقت الصحيح، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

التحقق من الاتصال بالشبكة: التأكد من اتصال الهاتف بالإنترنت أو بشبكة المحمول.
مراجعة إعدادات الوقت: التأكد من تفعيل خيارات ضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية تلقائيا.
التأكد من المنطقة الزمنية: مراجعة اختيار القاهرة أو المنطقة الزمنية الصحيحة لمصر.
تحديث نظام التشغيل: تثبيت التحديثات المتاحة للهاتف، إذا لزم الأمر.
إعادة تشغيل الجهاز: إعادة تشغيل الهاتف بعد مراجعة الإعدادات، ثم التحقق من الوقت المعروض.
ضبط الساعة يدويا عند الضرورة: إذا استمرت المشكلة، يمكن تعديل الوقت يدويا وفقا للتوقيت الرسمي المعتمد.

مواعيد التوقيت الشتوي والصيفي

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 مواعيد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، إذ حدد الجمعة الأخيرة من أبريل موعدًا لبدء العمل به، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة.

ويستمر تطبيق النظام الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون خلال أبريل 2023، في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة مشروع القانون أن إعادة تطبيق التوقيت الصيفي تستهدف الاستفادة من ساعات النهار الإضافية، إلى جانب الحد من استهلاك الطاقة.

وبذلك تتكرر دورة تغيير الساعة سنويًا وفق موعدَين أساسيين:

  • الجمعة الأخيرة من أبريل: تقديم الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الصيفي.
  • نهاية الخميس الأخير من أكتوبر: تأخير الساعة 60 دقيقة والعودة إلى التوقيت الشتوي.
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