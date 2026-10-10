تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

يترقب ملايين المواطنين موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر، مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، الذي استمر منذ أبريل الماضي، استعدادًا لتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم مواعيد تطبيق التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي سنويًا.

ويحظى موعد تغيير الساعة باهتمام واسع بين الموظفين والطلاب وأصحاب الأعمال، نظرًا لارتباطه بمواعيد العمل والدراسة والرحلات ووسائل النقل المختلفة، فضلًا عن تأثيره على التوقيت الرسمي لشروق الشمس وغروبها.



وبحسب الجدول الزمني المحدد، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ تطبيق النظام الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر، بعد تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد انتهاء فترة تطبيق التوقيت الصيفي بنهاية الخميس 29 أكتوبر.

وعند حلول منتصف الليل، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث تتحول من الساعة 12:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 مساءً مرة أخرى، وفقًا للقواعد المنظمة لتغيير التوقيت.

وجاءت تفاصيل موعد تغيير الساعة على النحو التالي:

آخر أيام التوقيت الصيفي: الخميس 29 أكتوبر 2026.

الخميس 29 أكتوبر 2026. أول أيام التوقيت الشتوي: الجمعة 30 أكتوبر 2026.

الجمعة 30 أكتوبر 2026. مقدار تغيير الساعة: تأخير 60 دقيقة.

تأخير 60 دقيقة. موعد التغيير: منتصف الليل مع نهاية الخميس.

منتصف الليل مع نهاية الخميس. طريقة ضبط الساعة: إرجاعها من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً.

ويعني ذلك أن المواطنين سيضبطون ساعاتهم على التوقيت الرسمي الجديد مع بداية الجمعة، بينما تتكرر الساعة الحادية عشرة مساءً خلال عملية الانتقال.

متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر؟

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة 24 أبريل 2026، عندما جرى تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، تطبيقًا للقانون المنظم لهذا النظام.



ويستمر التوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر، الذي يوافق هذا العام يوم 29 أكتوبر، ليكون الموعد الرسمي لانتهاء النظام الصيفي.

ومع الانتقال إلى التوقيت الشتوي، تعود الساعة إلى وضعها السابق، ويستمر العمل بالنظام الجديد حتى موعد تطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى في الجمعة الأخيرة من أبريل 2027.

طريقة تغيير الساعة على الموبايل

مع اقتراب التوقيت الشتوي 2026، يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية ضبط الساعة على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، خاصة مع اعتماد الكثيرين على المنبهات والمواعيد المسجلة بالتطبيقات.

وعادةً ما تقوم الهواتف الذكية الحديثة بتحديث التوقيت تلقائيًا، بشرط تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت بصورة آلية، وتوافر تحديثات المنطقة الزمنية المناسبة.

ويمكن التأكد من ضبط الساعة من خلال الخطوات التالية:

فتح إعدادات الهاتف المحمول.

الانتقال إلى إعدادات التاريخ والوقت.

تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيًا.

التأكد من اختيار المنطقة الزمنية الصحيحة لمصر.

مراجعة الساعة بعد بدء تطبيق النظام الشتوي.

أما الساعات اليدوية وساعات الحائط والسيارات وبعض الأجهزة الإلكترونية، فقد تحتاج إلى تعديل يدوي لتأخير التوقيت لمدة ساعة كاملة.

ماذا يقول قانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023؟

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 مواعيد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، إذ حدد الجمعة الأخيرة من أبريل موعدًا لبدء العمل به، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة.

ويستمر تطبيق النظام الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام، قبل العودة إلى التوقيت الشتوي بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون خلال أبريل 2023، في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة مشروع القانون أن إعادة تطبيق التوقيت الصيفي تستهدف الاستفادة من ساعات النهار الإضافية، إلى جانب الحد من استهلاك الطاقة.

وبذلك تتكرر دورة تغيير الساعة سنويًا وفق موعدَين أساسيين:

الجمعة الأخيرة من أبريل: تقديم الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الصيفي.

تقديم الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الصيفي. نهاية الخميس الأخير من أكتوبر: تأخير الساعة 60 دقيقة والعودة إلى التوقيت الشتوي.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

يرتبط موعد تغيير الساعة بنهاية يوم الخميس وبداية الجمعة، وفقًا للنظام القانوني المعمول به في مصر.

ويساعد اختيار هذا التوقيت على إتاحة فرصة أمام المواطنين والمؤسسات لمراجعة الساعات والأجهزة الإلكترونية قبل استئناف الأنشطة المعتادة في الجهات التي تعتمد نظام العمل الأسبوعي المنتظم.



كما تحتاج بعض المؤسسات التي تستخدم أنظمة إلكترونية مرتبطة بالتوقيت إلى التأكد من توافق أجهزتها مع الساعة الرسمية الجديدة، لتجنب أي ارتباك في المعاملات أو الخدمات.

هل تتغير مواعيد الشروق والغروب بعد تأخير الساعة؟

مع بدء التوقيت الشتوي 2026، ستظهر مواعيد شروق الشمس وغروبها على الساعة الرسمية أبكر بنحو 60 دقيقة مقارنة بالتوقيت الصيفي.

فعلى سبيل المثال، إذا كان موعد شروق الشمس وفق التوقيت الصيفي عند الساعة السادسة صباحًا، فإن الموعد المقابل وفق التوقيت الشتوي يصبح الخامسة صباحًا، مع افتراض ثبات الظروف الفلكية للمقارنة.

وينطبق الأمر نفسه على موعد الغروب، إذ يظهر على الساعة الرسمية أبكر بساعة، دون أن يعني ذلك حدوث تغيير مفاجئ في حركة الشمس أو عدد ساعات النهار الفلكية.

ويقتصر التغيير على طريقة حساب الوقت الرسمي المستخدم في تنظيم الأنشطة اليومية.

هل تتغير مواعيد العمل والدراسة؟

لا يؤدي الانتقال إلى النظام الشتوي تلقائيًا إلى زيادة ساعات العمل أو تقليلها، كما لا يترتب عليه تغيير عدد ساعات الدراسة.

فالتعديل يقتصر على الساعة الرسمية التي تعتمد عليها المؤسسات في تحديد مواعيد بداية الأنشطة ونهايتها، بينما تظل مدة العمل أو الدراسة كما هي، ما لم تصدر قرارات منفصلة من الجهات المختصة.

وبالتالي، فإن الموظف الذي يبدأ عمله في موعد محدد سيظل ملتزمًا بالموعد الرسمي المعلن من جهة عمله، بعد ضبط الساعة وفق النظام الجديد.

وينطبق الأمر نفسه على الطلاب والمدارس والجامعات، مع ضرورة متابعة أي تعليمات قد تصدر بشأن تنظيم المواعيد.

تأثير التوقيت الشتوي على مواعيد القطارات والطيران

يحتاج المسافرون إلى مراجعة مواعيد رحلاتهم مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2026، خاصة بالنسبة للرحلات الجوية والقطارات والحافلات التي تعتمد على جداول زمنية محددة.

وقد يؤدي عدم ضبط الساعة بصورة صحيحة إلى حدوث ارتباك في مواعيد المغادرة والوصول، خصوصًا بالنسبة للرحلات التي تتزامن مع موعد تغيير التوقيت.

ولهذا، يُنصح المسافرون بمراجعة بيانات التذاكر والتأكد من المواعيد الرسمية المعتمدة لدى شركات الطيران والسكك الحديدية وشركات النقل.

كما ينبغي الانتباه إلى المواعيد الإلكترونية المرتبطة بالحجوزات والاجتماعات والخدمات التي تتطلب الحضور في توقيت محدد.

نصائح مهمة قبل تغيير الساعة

لتجنب الارتباك عند الانتقال إلى التوقيت الجديد، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة:

التأكد من ضبط الساعة على الهواتف المحمولة بصورة تلقائية.

مراجعة ساعات الحائط والساعات اليدوية وتأخيرها 60 دقيقة.

ضبط ساعات السيارات والأجهزة التي لا تحدث الوقت تلقائيًا.

مراجعة المنبهات المرتبطة بمواعيد العمل والدراسة.

التأكد من مواعيد الرحلات الجوية والقطارات والحافلات.

مراجعة مواعيد الاجتماعات والفعاليات المهمة.

التأكد من إعدادات الوقت في الأجهزة الإلكترونية والخدمات المرتبطة بمواعيد محددة.

ويُفضل مراجعة جميع الأجهزة صباح الجمعة 30 أكتوبر، للتأكد من تطبيق التوقيت الصحيح، خاصة الأجهزة التي تعتمد على الضبط اليدوي.



متى يعود التوقيت الصيفي مرة أخرى؟

بعد بدء العمل بالنظام الشتوي في نهاية أكتوبر، يستمر تطبيقه حتى موعد العودة إلى التوقيت الصيفي خلال العام التالي.

ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، تعود مصر إلى تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل 2027، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة.

وبذلك يستمر العمل بالدورة السنوية المحددة قانونًا، التي تقوم على تقديم الساعة في أبريل وتأخيرها في أكتوبر.

التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا 30 أكتوبر

يفصل المصريين عن موعد التوقيت الشتوي 2026 أيام قليلة، إذ ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس 29 أكتوبر، ويبدأ النظام الجديد اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر.

وتتمثل الخطوة الأساسية في تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، بحيث تتحول من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساءً مرة أخرى.

ومع اقتراب الموعد، تزداد أهمية مراجعة إعدادات الهواتف والساعات والمنبهات ومواعيد السفر، لضمان الانتقال إلى التوقيت الجديد دون ارتباك في الالتزامات اليومية.