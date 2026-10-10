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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وخطوات تغيير الساعة

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وخطوات تغيير الساعة
موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وخطوات تغيير الساعة
عبد الفتاح تركي

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر عند نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، لتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وفقًا للموعد الوارد في النص والمحدد بنهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ومع انقضاء العشر الأوائل من شهر أكتوبر، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026، وكيفية تغيير الساعة على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب، إلى جانب مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات والورش، ومواعيد العمل واستقبال العملاء في البنوك.

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متى يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر بنهاية شهر أكتوبر الجاري، مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر لمدة 6 أشهر، ابتداءً من نهاية شهر أبريل وحتى أكتوبر الجاري.

ويترقب المواطنون موعد تغيير الساعة رسميًا، نظرًا لارتباط التوقيت اليومي بمواعيد العمل والدراسة والأنشطة المختلفة، فضلًا عن أهمية ضبط الأجهزة الإلكترونية التي لا تقوم بتحديث الوقت والتاريخ تلقائيًا.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي وفق الموعد المحدد لنهاية العمل بالتوقيت الصيفي، إذ يجري تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، لتتغير قراءة الساعة الرسمية وتبدأ مرحلة العمل بالتوقيت الشتوي.

ما موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في أكتوبر 2026؟

يُطبق التوقيت الشتوي 2026 رسميًا عند نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، عندما تصل الساعة إلى الثانية عشرة منتصف الليل، إذ يجري تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة كاملة لتصبح الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة صباح الجمعة.

وبذلك ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي مع نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، ويستمر لمدة 6 أشهر، حتى نهاية شهر أبريل 2027.

موعد التوقيت الشتوي

ويعني تأخير الساعة العودة إلى التوقيت الشتوي وفق الموعد المحدد، وهو ما يستدعي انتباه المواطنين إلى المواعيد المرتبطة بالوقت الرسمي، خصوصًا إذا كانت لديهم ارتباطات أو مواعيد عمل خلال ليلة تغيير الساعة.

كيف يتم تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

تتمثل الخطوة الأساسية لتطبيق التوقيت الشتوي في تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف الليل بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، لتتحول الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساءً.

وبالنسبة إلى الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت، يُفترض أن يجري تحديث الوقت والتاريخ تلقائيًا إذا كانت خاصية الضبط التلقائي مفعّلة، بينما قد يحتاج بعض المستخدمين إلى ضبط الساعة يدويًا في حال عدم تحديثها بصورة تلقائية.

وتساعد مراجعة إعدادات الوقت والتاريخ على التأكد من توافق الساعة مع التوقيت الرسمي الجديد، وتجنب أي اختلاف في مواعيد الاستيقاظ أو العمل أو المواعيد اليومية الأخرى.

ما خطوات ضبط الساعة على التوقيت الشتوي 2026؟

إذا لم يضبط الهاتف أو الحاسوب الساعة والتاريخ تلقائيًا، يمكن للمستخدم مراجعة الإعدادات وإجراء التعديل يدويًا، من خلال اتباع الخطوات الآتية.

الدخول إلى قائمة إعدادات الهاتف أو الحاسوب.

فتح تطبيق الساعة والوقت.

الضغط على خيار «Change time and date».

ضبط الساعة على 11 مساءً.

ضبط اليوم ليكون الخميس 29 أكتوبر.

وبعد الانتهاء من ضبط الساعة والتاريخ، يُنصح بمراجعة الوقت الظاهر على الجهاز والتأكد من توافقه مع التوقيت الشتوي، خاصة في الأجهزة التي لا تعتمد على التحديث التلقائي للوقت.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

ما مواعيد فتح المحلات بالتوقيت الشتوي 2026؟

تتضمن مواعيد فتح المحلات والأنشطة المختلفة الواردة في النص المواعيد الآتية.

تبدأ المحال بالعمل في التوقيت الشتوي من الساعة 7 صباحًا.

تُفتح محال الورش والأعمال الحرفية في التوقيت الشتوي من الساعة 8 صباحًا.

تُفتح المطاعم والكافيهات والبازارات في التوقيت الشتوي من الساعة 5 صباحًا.

يبدأ يوم العمل في البنوك للموظفين من الساعة 8 صباحًا.

تبدأ البنوك في استقبال العملاء من الساعة 8:30 صباحًا.

وتوضح هذه المواعيد أوقات بدء النشاط التجاري والخدمي، إلى جانب مواعيد بدء العمل داخل البنوك واستقبال العملاء، وهي معلومات تهم المواطنين وأصحاب الأنشطة الراغبين في تنظيم تعاملاتهم اليومية.

ما مواعيد غلق المحلات والمطاعم والورش في التوقيت الشتوي؟

تشمل مواعيد الغلق الواردة في النص عددًا من الأنشطة التجارية والخدمية، مع اختلاف موعد الإغلاق وفقًا لطبيعة النشاط واليوم، وذلك على النحو الآتي.

تُغلق المحال في التوقيت الشتوي في تمام الساعة 10 مساءً.

تُغلق المحال في أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية للدولة في تمام الساعة 11 مساءً.

تُغلق محال الورش والأعمال الحرفية في التوقيت الشتوي من الساعة 6 مساءً.

تُغلق المطاعم والكافيهات والبازارات في التوقيت الشتوي في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

تنتهي البنوك من استقبال العملاء في تمام الساعة 3 عصرًا.

ينتهي يوم العمل في البنوك للموظفين في تمام الساعة 4 عصرًا.

وتساعد معرفة مواعيد الفتح والغلق المواطنين على تنظيم زياراتهم للمحال والمطاعم والكافيهات، كما تتيح للعملاء معرفة مواعيد استقبال البنوك، مع ضرورة التأكد من المواعيد المعمول بها لدى كل جهة أو نشاط قبل التوجه إليه.

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هل يجب ضبط الهواتف يدويًا عند بدء التوقيت الشتوي 2026؟

لا يحتاج جميع المستخدمين إلى تغيير الساعة يدويًا، إذ يمكن ضبط بعض الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت تلقائيًا عند تفعيل إعدادات الوقت والتاريخ التلقائية، بينما قد تتطلب أجهزة أخرى تعديل الوقت يدويًا إذا لم يحدث التحديث بصورة تلقائية.

ولذلك، ينبغي للمستخدم مراجعة إعدادات الجهاز قبل موعد تطبيق التوقيت الشتوي، والتأكد من تفعيل خاصية ضبط الوقت تلقائيًا، أو الاستعداد لتعديل الساعة يدويًا عند الحاجة.

وتظل معرفة موعد تغيير الساعة وخطوات ضبطها من المعلومات المهمة مع اقتراب نهاية أكتوبر، لتجنب أي اختلاف في المواعيد الشخصية أو العملية عند الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي.

ما أهم المعلومات عن التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

تتمثل أبرز المعلومات المتعلقة بموعد تطبيق التوقيت الشتوي في انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف الليل، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، حتى نهاية شهر أبريل 2027، وفقًا للمواعيد الواردة في النص، بينما يحتاج المستخدمون إلى التأكد من ضبط أجهزتهم الإلكترونية، ومراجعة مواعيد العمل والفتح والغلق المرتبطة بالأنشطة التي يتعاملون معها.

مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والورش في التوقيت الشتوي 2026

ومع اقتراب موعد تغيير الساعة، يظل البحث عن موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر، وطريقة تأخير الساعة، وخطوات ضبط الهواتف، ومواعيد المحلات والبنوك، من الموضوعات التي تهم المواطنين الراغبين في الاستعداد للانتقال إلى التوقيت الجديد.

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