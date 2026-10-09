موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. متى يبدأ التوقيت الشتوي؟

يستعد المواطنون في مصر للعودة إلى التوقيت الشتوي لعام 2026 مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وفقا للموعد المحدد بموجب القانون المنظم لتغيير الساعة.

موعد تغيير الساعة في مصر 2026

ويترتب على تطبيق التوقيت الجديد تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، بما يستدعي مراجعة مواعيد العمل والدراسة والتنقل، إلى جانب التأكد من ضبط الساعات والأجهزة الإلكترونية على التوقيت الصحيح.

ويزداد البحث عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لمعرفة اليوم المحدد لتغيير الساعة وكيفية ضبط الهواتف المحمولة تلقائيا، خاصة أن الانتقال إلى التوقيت الجديد يرتبط بالعديد من تفاصيل الحياة اليومية ومواعيد تشغيل المؤسسات والمحال التجارية.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير التوقيت الصيفي، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

ويتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند حلول الموعد المحدد، لتعود الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساء الخميس 29 أكتوبر، إيذانا ببدء العمل بالتوقيت الجديد.

ويؤدي تغيير الساعة إلى تعديل التوقيت الرسمي في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يتطلب من المواطنين الانتباه إلى المواعيد المرتبطة بالعمل والدراسة ووسائل المواصلات ومختلف الأنشطة اليومية، مع مراجعة أي مواعيد أو حجوزات محددة خلال فترة الانتقال بين التوقيتين.

موعد تغيير الساعة في مصر 2026

هل تتغير الساعة تلقائيا على الهواتف عند بدء التوقيت الشتوي؟

لا يحتاج معظم مستخدمي الهواتف الذكية إلى تغيير الساعة يدويا عند بدء التوقيت الشتوي، إذ تدعم الأجهزة الحديثة تحديث الوقت تلقائيا وفقا لإعدادات التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية.

ولضمان ضبط الساعة بصورة صحيحة، يفضل التأكد من تفعيل خاصية ضبط الوقت تلقائيا والمنطقة الزمنية التلقائية، مع اتصال الهاتف بشبكة المحمول أو الإنترنت عند الحاجة.

وفي حالة عدم تحديث الساعة تلقائيا، يمكن للمستخدم مراجعة إعدادات الجهاز والتأكد من صحة المنطقة الزمنية، ثم إعادة تشغيل الهاتف إذا استمرت المشكلة، كما يمكن ضبط الوقت يدويا عند الضرورة، مع مراعاة اختيار التوقيت الصحيح بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

خطوات ضبط التوقيت الشتوي تلقائيا على هواتف أندرويد

يمكن لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد التأكد من تفعيل خاصية تحديث الساعة تلقائيا من خلال الخطوات التالية.

1. فتح تطبيق الإعدادات على الهاتف.

2. الدخول إلى قسم الإدارة العامة أو النظام وفقا لنوع الجهاز وإصدار نظام التشغيل.

3. اختيار التاريخ والوقت.

4. تفعيل خيار التاريخ والوقت التلقائي.

5. تفعيل خيار المنطقة الزمنية التلقائية إذا كان متاحا.

6. التأكد من اتصال الهاتف بالإنترنت أو شبكة المحمول عند الحاجة إلى تحديث الإعدادات.

وتختلف أسماء الخيارات ومواقعها قليلا من هاتف إلى آخر، لذلك يمكن الاستعانة بخاصية البحث داخل الإعدادات للوصول إلى قسم التاريخ والوقت بصورة أسرع.

التوقيت الشتوي

طريقة ضبط الساعة تلقائيا على هواتف آيفون

يستطيع مستخدمو هواتف آيفون التأكد من إعدادات التوقيت التلقائي باتباع الخطوات التالية.

1. فتح تطبيق الإعدادات.

2. الدخول إلى قسم عام.

3. اختيار التاريخ والوقت.

4. تفعيل خيار التعيين تلقائيا.

5. التأكد من ضبط المنطقة الزمنية بصورة صحيحة.

وفي حال عدم تحديث الساعة، ينصح بمراجعة إعدادات خدمات الموقع والمنطقة الزمنية، والتأكد من اتصال الهاتف بالإنترنت، ثم التحقق من ظهور التوقيت الصحيح بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي.

أهمية معرفة موعد تغيير الساعة في مصر

تحظى مواعيد تغيير الساعة باهتمام واسع بين المواطنين، نظرا إلى ارتباطها بتنظيم الحياة اليومية وتحديد مواعيد العمل والدراسة والتنقل، فضلا عن مواعيد تشغيل المحال التجارية والمراكز التجارية والمنشآت المختلفة.

وتساعد معرفة موعد بدء التوقيت الشتوي مسبقا على تجنب التأخر عن المواعيد المهمة، خاصة لدى الموظفين والطلاب والأشخاص الذين يعتمدون على جداول زمنية ثابتة أو لديهم حجوزات سفر ومواعيد طبية والتزامات عمل.

التوقيت الشتوي

كما ينبغي الانتباه إلى الأجهزة التي لا تدعم تحديث التوقيت تلقائيا، مثل بعض الساعات التقليدية والأجهزة الإلكترونية القديمة، وضبطها يدويا عند حلول الموعد المحدد.

ومن المقرر بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وفقا للموعد الوارد في القانون رقم 24 لسنة 2023، مع تأخير الساعة 60 دقيقة والعودة إلى التوقيت الشتوي بدلا من التوقيت الصيفي.