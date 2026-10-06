مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات في التوقيت الشتوي 2026 | تفاصيل

مع بدء تطبيق مواعيد التشغيل المقررة خلال التوقيت الشتوي 2026 في مصر تتزايد تساؤلات المواطنين حول مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش والأعمال الحرفية حيث تختلف ساعات التشغيل وفقا لطبيعة كل نشاط والضوابط المنظمة له.

مواعيد غلق المحلات

تأتي مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي ضمن قواعد تنظيم عمل الأنشطة التجارية والخدمية بهدف تحقيق الانضباط في الشوارع وتنظيم حركة المواطنين مع الحفاظ على توفير الخدمات والسلع الأساسية خلال الأوقات التي يحتاجون إليها.

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات في التوقيت الشتوي 2026

وفقا لمواعيد التشغيل المقررة تبدأ المحال والمولات التجارية عملها يوميا من الساعة 7 صباحا وتستمر حتى الساعة 10 مساء في الأيام العادية.

ويتم مد فترة التشغيل لمدة ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات والأعياد الرسمية ليصبح موعد الغلق الساعة 11 مساء.

تأتي المواعيد على النحو التالي.

فتح المحلات والمولات التجارية الساعة 7 صباحا.

الغلق في الأيام العادية الساعة 10 مساء.

الغلق يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية الساعة 11 مساء.

مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات

تختلف مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحلات التجارية بسبب طبيعة هذه الأنشطة وارتباطها بحركة المواطنين خلال ساعات المساء والليل.

وتبدأ المطاعم والكافيهات والبازارات استقبال المواطنين من الساعة 5 صباحا وتستمر في العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل خلال الأيام العادية.

ويتم مد ساعات التشغيل حتى الساعة 1 صباحا يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات والأعياد الرسمية.

وتسري هذه المواعيد أيضا على المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة داخل المولات التجارية.

وتستمر خدمات توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي على مدار 24 ساعة وفقا للضوابط المنظمة لهذه الخدمات.

التوقيت الشتوي 2026

مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات

بدء العمل الساعة 5 صباحا.

الغلق في الأيام العادية الساعة 12 منتصف الليل.

الغلق يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية الساعة 1 صباحا.

خدمات توصيل الطلبات والتيك أواي على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية في التوقيت الشتوي

تخضع الورش والأعمال الحرفية الموجودة داخل الكتل السكنية لمواعيد تشغيل مختلفة تتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة وضرورة الحد من الإزعاج خلال ساعات الليل.

وتبدأ الورش والأعمال الحرفية عملها من الساعة 8 صباحا وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

وتوجد بعض الاستثناءات المرتبطة بطبيعة النشاط أو موقع الورشة حيث تختلف مواعيد التشغيل بالنسبة لبعض الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود أو الورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين وفقا للضوابط والقرارات المنظمة.

التوقيت الشتوي 2026

الأنشطة المستثناة من مواعيد غلق المحلات

تتضمن القواعد المنظمة لمواعيد تشغيل المحلات بعض الأنشطة التي تستثنى من مواعيد الغلق المعتادة نظرا لارتباطها بتوفير السلع والخدمات الأساسية أو لطبيعة عملها التي تتطلب استمرار تقديم الخدمة في أوقات مختلفة.

ومن أبرز هذه الأنشطة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ومحال بيع الفواكه والخضروات ومحال بيع الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما تشمل الاستثناءات بعض الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين وفقا للضوابط المنظمة لكل نشاط.

التوقيت الشتوي 2026

الهدف من مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي

تستهدف مواعيد فتح وغلق المحلات خلال التوقيت الشتوي تحقيق التوازن بين تنظيم حركة الأنشطة التجارية والخدمية والحفاظ على انتظام الحركة في الشوارع والمناطق السكنية.

وتساهم هذه القواعد في ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم تشغيل المنشآت التجارية والخدمية مع مراعاة طبيعة الأنشطة التي ترتبط باحتياجات المواطنين اليومية أو التي تتطلب استمرار تقديم خدماتها خلال ساعات الليل.

ويجب على أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية الالتزام بالمواعيد المحددة خلال التوقيت الشتوي مع مراعاة الاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة وفقا لطبيعة كل نشاط وموقعه والقرارات المنظمة لعمله.