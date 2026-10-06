بعد إقرار المنظومة الجديدة.. أسعار تجديد رخصة السيارة 2026

تبدأ منظومة جديدة لاستخراج وتجديد تراخيص السيارات في مصر ، مع تطبيق حزمة من الإجراءات التي تستهدف تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإنهاء إجراءات الترخيص داخل وحدات المرور.

وتأتي الإجراءات الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن تيسير إجراءات استخراج وتجديد تراخيص السيارات ورخص القيادة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على حسن التعامل والحفاظ على كرامة المترددين على وحدات المرور.

أسعار تجديد رخصة السيارة 2026

أسعار تجديد رخصة السيارة 2026

وتتضمن المنظومة الجديدة إلغاء بعض المتطلبات ، التي كانت مرتبطة بإجراءات إصدار وتجديد رخص تسيير السيارات إلى جانب تطبيق نظام الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني للرسوم المستحقة بما يسهم في تبسيط خطوات الحصول على الخدمة.

موعد تطبيق إجراءات تجديد رخص السيارات الجديدة

بدأت وزارة الداخلية تطبيق الإجراءات الجديدة اعتبارا من الخميس 1 أكتوبر، داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتيسير خدمات ترخيص المركبات ورخص القيادة.

وتشمل الإجراءات إعادة تنظيم خطوات استخراج وتجديد التراخيص ، بما يقلل من الإجراءات المطلوبة من المواطنين ويساعد على إنهاء الخدمة بصورة أكثر سهولة.

إلغاء طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث

من أبرز الإجراءات الجديدة إلغاء اشتراط تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ، ضمن إجراءات إصدار أو تجديد رخصة تسيير السيارات.

وتشمل المعدات التي لم يعد المواطن مطالبا بتقديمها ضمن إجراءات الترخيص طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء.

ويؤدي إلغاء هذا الشرط إلى تخفيف بعض الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين الذين يتوجهون إلى وحدات المرور لاستخراج أو تجديد رخص السيارات.

أسعار تجديد رخصة السيارة 2026

تطبيق نظام الشباك الواحد في المرور

تتضمن الإجراءات الجديدة تطبيق نظام الشباك الواحد داخل وحدات المرور لإنهاء خدمات إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بأنواعها.

ويهدف النظام إلى تجميع خطوات الحصول على الخدمة في مسار أكثر تنظيما ، وتقليل انتقال المواطن بين أكثر من جهة أو شباك خلال استكمال إجراءات الترخيص.

كما يتم سداد قيمة الخدمات والرسوم المعلنة وفقا لنوع الرخصة من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني المعتمدة.

وأكدت وزارة الداخلية، عدم تحصيل أي مبالغ إضافية من المواطن خلال إنهاء إجراءات الترخيص، تحت أي مسمى بخلاف المخالفات المرورية المستحقة والصادرة عن نيابة المرور.

أسعار تجديد رخصة السيارة 2026

تختلف التكلفة الإجمالية لتجديد رخصة السيارة وفقا لعدد من العوامل من بينها سعة محرك المركبة ومدة الترخيص والرسوم والتأمين والفحص والمستندات المطلوبة.

وكانت التكلفة الإجمالية لتجديد رخصة السيارة لمدة 3 سنوات قد تتراوح في بعض الحالات بين 4000 و6000 جنيه أو أكثر وفقا لفئة السيارة وسعة محركها وقيمة الرسوم المستحقة عليها ودون احتساب المخالفات.

ومع تطبيق الإجراءات الجديدة وإلغاء بعض المتطلبات يجب على صاحب السيارة الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة فعليا عند تنفيذ الخدمة وفقا للقواعد المطبقة على مركبته.

رسوم تجديد رخصة السيارة

تشمل إجراءات ترخيص وتجديد السيارات مجموعة من الرسوم التي تختلف وفقا لنوع الخدمة وحالة المركبة ومدة الترخيص.

ومن بين البنود التي كانت ترد ضمن تكلفة إجراءات الترخيص الكشف الطبي والتأمين الإجباري والضريبة واستمارات البيانات والملف والحافظة ونموذج 265 وطابع الشرطة وشهادة براءة الذمة وشهادة المخالفات وبعض رسوم الخدمات الإلكترونية والتصوير والملصق الإلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية.

ومع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة يجب التفرقة بين الرسوم الرسمية المستحقة للخدمة وبين المتطلبات التي تم إلغاؤها أو تعديلها وفقا لقرارات وزارة الداخلية.

أسعار تجديد رخصة السيارة 2026

ضريبة السيارة حسب سعة المحرك

تختلف قيمة الضريبة المستحقة على السيارة وفقا لسعة المحرك حيث ترتفع قيمة الضريبة كلما زادت السعة اللترية للمركبة وفقا للفئات والقواعد المنظمة.

وتشير البيانات الواردة بشأن ضريبة السيارات إلى اختلاف القيمة بين السيارات ذات السعات الصغيرة والمتوسطة والسيارات ذات السعات الكبيرة مع تطبيق النسب والقيم المحددة قانونا على كل فئة.

وبالنسبة للسيارات التي تزيد سعة محركها على 2030 سي سي يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة من قيمة السيارة.

تكلفة تجديد رخصة السيارة لمدة 3 سنوات

عند اختيار تجديد رخصة السيارة لمدة 3 سنوات تختلف قيمة الرسوم والضرائب والتأمين وفقا لنوع المركبة وسعة محركها والقواعد المنظمة.

وتعد مدة الترخيص من العوامل المؤثرة في إجمالي التكلفة التي يتحملها صاحب السيارة لذلك يجب مراجعة القيمة النهائية المستحقة عند تنفيذ الخدمة داخل وحدة المرور أو من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة.

شروط ترخيص السيارات 2026

تتضمن إجراءات ترخيص السيارات مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب استيفاؤها وفقا لنوع الرخصة وطبيعة استخدامها.

ومن أبرز الشروط سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبة واستيفاء السيارة اشتراطات الأمن والمتانة.

كما تتضمن إجراءات الحصول على رخص القيادة استيفاء الشروط المتعلقة بالسن واللياقة الطبية واجتياز الفحوص المقررة والتدريب على القيادة الآمنة وفقا لنوع الرخصة.

وتشترط القواعد المنظمة ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة القيادة عن 18 عاما بينما ترتفع السن المطلوبة إلى 21 عاما بالنسبة للرخص المخصصة للاستخدام المهني.

كما تشمل الإجراءات اجتياز الفحص الطبي في المراكز المعتمدة وإجراء التحاليل والفحوص المطلوبة وفقا للقواعد المنظمة وتقديم المستندات الشخصية والصور اللازمة.

أسعار تجديد رخصة السيارة 2026

ما الذي يستفيد منه المواطن من الإجراءات الجديدة

تستهدف المنظومة الجديدة تقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات ترخيص السيارات وتبسيط خطوات الحصول على الخدمة إلى جانب تخفيف بعض الأعباء المالية المرتبطة بالمتطلبات السابقة.

ويأتي تطبيق الشباك الواحد والتحصيل الإلكتروني وإلغاء تقديم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس ضمن أبرز الإجراءات التي تهدف إلى جعل خدمات المرور أكثر سهولة وتنظيما للمواطنين.

كما أكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بالرسوم الرسمية وعدم سداد أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى خلال إنهاء إجراءات الترخيص باستثناء المستحقات القانونية المتعلقة بالمخالفات المرورية.