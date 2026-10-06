انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية دون إصابات

شهد الطريق الصحراوي، اتجاه القاهرة، بنطاق حي العامرية ثان غرب الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع، ما أسفر عن حدوث تكدسات مرورية محدودة، دون وقوع أي إصابات.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالقرب من نزلة كوبري العامرية، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بحمولتها على الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث ورفع آثار السيارة والحمولة من الطريق، مع تسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.