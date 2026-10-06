قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات تؤتي ثمارها وإيران لم تصدّر أي نفط خام الشهر الماضي
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم وسط مدينة طولكرم بفلسطين
موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا والقنوات الناقلة
دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.. مسلسلات جسدت انتصارات أكتوبر
وزير حرب الاحتلال يرفع حالة التأهب عشية 7 أكتوبر.. وبن جفير يقود حملة هدم بالطور
الهلال الأحمر يمد أهالي غزة بمساعدات انسانية عبر قافلة «زاد العزة» 290
رفع عداد الكهرباء لهذا السبب
الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد
أعلام وكلمات وطنية بالإذاعة|40 صورة ترصد احتفالات المدارس بذكرى انتصارات أكتوبر
كيفية إخراج الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة.. الإفتاء توضح
بشرى لأصحاب المخابز.. تراجع أسعار الدقيق وقرارات جديدة لضبط سوق الأقماح
أحد أعلام التلاوة.. الأوقاف تحيي ذكرى القارئ والمبتهل الشيخ محمد عمران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية دون إصابات

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث
أحمد بسيوني

شهد الطريق الصحراوي، اتجاه القاهرة، بنطاق حي العامرية ثان غرب الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع، ما أسفر عن حدوث تكدسات مرورية محدودة، دون وقوع أي إصابات.

تفاصيل الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالقرب من نزلة كوبري العامرية، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بحمولتها على الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث ورفع آثار السيارة والحمولة من الطريق، مع تسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

الإسكندرية سيارة نقل الصحراوي إصابات البضائع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

أسعار الطماطم

قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

السعودية

الليلة .. السعودية والإمارات.. صراع كسر الانتظار في نهائي خليجي 27

عاطف سالم

عاطف سالم يكشف كواليس حرب أكتوبر ويرد على تصريحات سموتريتش بشأن مصر

بعد شهور من الرعب.. البحار سامح عبد العظيم يعود لمصر سالمًا بعد اختطاف السفينة بالصومال

بعد شهور من الرعب.. البحار سامح عبد العظيم يعود لمصر سالما بعد اختطاف السفينة بالصومال

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

بطنك منتفخة كل يوم؟.. 7 أسباب غير الأكل لا تتجاهليها

بطنك منتفخة كل يوم؟ 7 أسباب غير الأكل لا تتجاهليها
بطنك منتفخة كل يوم؟ 7 أسباب غير الأكل لا تتجاهليها
بطنك منتفخة كل يوم؟ 7 أسباب غير الأكل لا تتجاهليها

احترسي.. 5 جمل تبدو عادية لكنها قد تجرح شريك حياتك

5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك
5 جمل تبدو عادية لكنها ممكن تجرح شريك حياتك

ببدلة سوداء.. بوسي تثير الجدل في أحدث ظهور

بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها
بوسي تثير الجدل بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد