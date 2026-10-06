قتـ..لنا 4 آلاف.. وزير حرب الاحتلال يعترف بمواصلة الأعمال الدموية في غزة

زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن قواته استطاعت الانتقام من مدبري عملية 7 أكتوبر 2023 بشكل كبير، حيث قتلت عددًا كبيرًا ممن شاركوا فيها، وفق مزاعمه التي نقلها الإعلام العبري.

وذكر كاتس، أنه تم القضاء على 4 آلاف من العناصر التي توغلت داخل إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 وتبقى ألفان سيتم ملاحقتهم والقضاء عليهم جميعا.

مواصلة القتل

ويشير الرقم الباقي المزعوم إلى أن الاحتلال يواصل استراتيجية القتل والحصار، وإنه مستمر في أعمال الإبادة حتى يقضي على الألفين المتبقين والمزعومين وفق ما صرح.

وقال كاتس، عبر منصة «إكس»، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر معه تعليمات للجيش الإسرائيلي بملاحقة من تبقى منهم وقتلهم، قائلًا: «ذلك يشمل من الكبار إلى الصغار.. هذا واجبنا كشعب وكدولة، وسنفي به»، حسب تعبيره.

وتابع: «تعليماتنا واضحة وحازمة بملاحقة جميع المتورطين في أحداث 7 أكتوبر والقضاء عليهم دون قيود وفي أي ظرف إلى جانب الهدف الأعلى المتمثل في تفكيك حماس ونزع السلاح من غزة»، حسب قوله.

الذكرى الثالثة لعملية «طوفان الأقصى»

وتحل الذكرى الثالثة لعملية «طوفان الأقصى»، التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إلى جانب عدد من الفصائل الفلسطينية، في 7 أكتوبر 2023، في ظل ما سبقها من ممارسات إسرائيلية في المسجد الأقصى واستباحة للمقدسات.

وبعد عامين من الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، أُعلن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة فجر الخميس 9 أكتوبر 2025، خلال مباحثات جرت في مدينة شرم الشيخ بمصر، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر من العام نفسه.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في استشهاد أكثر من 74 ألفًا و243 فلسطينيًا، وإصابة 175 ألفًا و232 آخرين، بحسب بيان رسمي لوزارة الصحة في غزة.

تنفيذ خريطة طريق غزة

أعلنت حماس، يوم 24 سبتمبر، جاهزيتها لتنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن خطة السلام في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها اتخذت الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي، إن حماس جاهزة بشكل كامل لتنفيذ خارطة الطريق، محملا حكومة الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والخطة المرتبطة به.

ودعا قاسم إلى البدء في إدخال القوات الدولية إلى غزة.

وطالب قاسم الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية ومجلس السلام، باتخاذ خطوات لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، حتى تتمكن من مباشرة مهامها تجاه سكان القطاع.