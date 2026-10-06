وزير الخارجية يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية للأزمات الإقليمية

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين ٥ أكتوبر، اتصالاً هاتفياً من كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها وتعزيزها. كما جرى التطرق لعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث أن المسؤولين بحثا التطورات المتسارعة في منطقة البحر الأحمر وفي منطقة القرن الإفريقي، وسبل خفض التصعيد ومنع اتساع دائرة التوتر، وجددا التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمات وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة الأمن والاستقرار، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى تسويات مستدامة للأزمات الإقليمية. وتم تناول الدور المحوري والبناء الذي تضطلع به مصر في خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية ومواصلة التنسيق القائم والمتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف المشترك.