نائب وزير الخارجية يعقد لقاء افتراضيا مع الجاليات المصرية بأمريكا اللاتينية

.عقد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة والمصريين بالخارج، لقاءً افتراضياً مع أبناء الجاليات المصرية في عدد من دول أمريكا اللاتينية، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي القطاع القنصلي بالوزارة، وسفراء وقناصل جمهورية مصر العربية في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع الجاليات المصرية حول العالم.

وأكد نائب الوزير أن رعاية المصريين بالخارج تأتي في صدارة أولويات الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مشيراً إلى حرص الوزارة على مواصلة التواصل المباشر مع الجاليات والاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم.

وأشاد بالدور الذي تضطلع به الجاليات المصرية في أمريكا اللاتينية في تعزيز العلاقات مع دول الإقامة ودعم الاقتصاد الوطني.

واستعرض السفير نبيل حبشي أبرز نتائج النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمبادرات الموجهة للمصريين بالخارج، من بينها «علاجك في مصر» و«معاشك بكره بالدولار» والمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، فضلاً عن جهود تطوير منظومة العمل القنصلي والتوسع في رقمنة الخدمات، بما يسهم في تقديمها بصورة أكثر سرعة ويسراً وكفاءة.

من جانبهم، استعرض أعضاء مجلس النواب جهود المجلس في دعم المصريين بالخارج، مؤكدين أهمية تعزيز مشاركتهم والاستفادة من خبراتهم وتشجيع استثماراتهم في مصر.

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح، تناول استفسارات ومقترحات المشاركين، مع التأكيد على استمرار التواصل مع أبناء الجاليات المصرية ودراسة ما يطرحونه من مقترحات.