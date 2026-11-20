أعلنت محافظة المنيا، إحالة 44 موظفاً بإدارة مجلس مدينة مطاى للتحقيق بالشئون القانونية بعد ان تبين تغيبهم عن العمل.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الجمعة - أن رئيس مدينة مطاي الدكتور رجب قياتي كان قد فاجأ إدارات العمل بديوان الوحدة المحلية والتحفظ على دفاتر الحضور والانصراف وحصر المتفيبين الذين تبين أنهم 44 موظفا فأحالهم للتحقيق في إطار تحقيق الانضباط في العمل.

وأكد الدكتور رجب قياتي أنه لن يتم التهاون مع أي موظف يخل بواجبات وظيفته، مشددًا على استمرار المرور المفاجئ على جميع الإدارات والوحدات المحلية والقرى التابعة للمركز؛ لضمان انتظام العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي مطاي.