روسيا: أوكرانيا أطلقت 650 طائرة مسيرة باتجاه موسكو

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم، إن أوكرانيا أطلقت نحو 650 طائرة مسيرة باتجاه منطقة العاصمة الروسية، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 105 طائرات مسيرة بالقرب من موسكو.

وأضاف سوبيانين أن وحدات الدفاع الجوي الروسية تواصل التعامل مع الهجوم، فيما تعمل فرق الطوارئ في المناطق التي سقطت فيها حطام الطائرات المسيرة.

ولم يصدر تعليق أوكراني فوري على هذه التصريحات، التي نقلتها وكالة رويترز عن السلطات الروسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين روسيا وأوكرانيا.