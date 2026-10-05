الخارجية الأمريكية: نتابع مع روسيا ملابسات حالة الوفاة الناجمة عن الطاعون الرئوي

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الاثنين/، إن الوزارة تتابع تقارير عن حالة مشتبه بها لوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي في روسيا، داعية موسكو إلى مشاركة معلومات دقيقة وبسرعة حيال هذا الشأن، حيث لا تزال التفاصيل غير مؤكدة.

وأضاف المسؤول، في تصريحات لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بوقوع حالة وفاة في منطقة إيركوتسك الروسية، وهي منطقة تقع في جنوب شرق سيبيريا، وتراقب الوضع عن كثب بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووكالات فيدرالية أخرى.

وأكد المسؤول، الذي لم يتم ذكر اسمه، أن العديد من التفاصيل لم يتم تأكيدها بعد، داعيًا السلطات الروسية إلى الكشف عما لديها من معلومات.

وأشار إلى أن حالات الإصابة بالطاعون الرئوي تحدث بشكل طبيعي في أجزاء كثيرة من العالم، لافتا إلى أن المرض قابل للعلاج باستخدام المضادات الحيوية الشائعة، لاسيما عند بدء العلاج في مرحلة مبكرة.