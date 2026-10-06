قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يكشف مفاجأة: حسام الزناتي متحفظ على تواجد معتمد جمال مدربًا للزمالك
مش مسامحاكي يا سحر .. سيدة تلقي بنفسها من شباك منزلها ببورسعيد بعد تعرضها للابتزاز
بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا
مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته
بعلم مصر والجلباب البلدي.. ممر شرفي لتكريم عامل في قنا بعد بلوغة سن المعاش
نجوم على الجبهة.. ذكريات فنانين خاضوا ملحمة العبور في أكتوبر 1973
التحالف يعلن تدمير منصة ومخزن للصواريخ الباليستية في اليمن
ماذا نقول في أذكار النوم؟.. أذكار وأدعية نبوية تحصن المسلم قبل النوم
هل تنجح الشراكات الأفريقية في تحويل موارد القارة إلى فرص تنموية؟.. برلماني يجيب
لحظات لهو تحولت لمأساة.. ترعة جرجا تبتلع صغيرا في سوهاج
الداخلية السعودية تحذر من نشر معلومات اعتراض الصواريخ والمسيرات
تحول لكوم تراب.. كاميرات المراقبة ترصد لحظة انهيار عقار في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

تتابع الولايات المتحدة عن كثب تطورات حالة صحية غير معتادة في منطقة سيبيريا الروسية، عقب وفاة موظفة في معهد متخصص في أبحاث الأمراض، ووضع عشرات الأشخاص تحت المراقبة الطبية، وسط تقارير تشير إلى أن عدد المخالطين الخاضعين للمتابعة يقترب من 200 شخص.

ورغم حالة القلق، لم تعلن السلطات الروسية حتى الآن عن وجود تفشٍ مؤكد لمرض معدٍ، مؤكدة أن نتائج الفحوصات التي أجريت للمخالطين جاءت سلبية، ولم تكشف عن وجود البكتيريا المسببة للمرض.

وتعود القضية إلى داريا شيبيلوفا، البالغة من العمر 28 عامًا، والتي كانت تعمل في معهد أبحاث بمدينة إيركوتسك في سيبيريا. ونُقلت شيبيلوفا إلى المستشفى بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد، قبل أن تتوفى بعد أيام.

وتداولت وسائل إعلام محلية روايات تزعم تعرض الباحثة لبكتيريا يرسينيا الطاعونية، المسببة لمرض الطاعون، إثر حادث وقع داخل المختبر، إلا أن هيئة حماية المستهلك الروسية «روس بوتريب نادزور» نفت وجود صلة بين مرضها والكائنات الدقيقة التي كانت تُجرى عليها أبحاث داخل المعهد.

واشنطن تراقب الوضع

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عن كثب، مشيرًا إلى وجود مخاوف من احتمال انتشار العدوى.

وقال روبيو إن حجم حركة السفر المباشر بين روسيا والولايات المتحدة محدود، لكنه حذر من أنه إذا تسرب مرض من هذا النوع، فقد ينتشر بسرعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الوضع لا يستدعي الذعر في المرحلة الحالية، وإنما يستوجب المتابعة الدقيقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC»، مشيرة إلى أن العديد من التفاصيل المتعلقة بالواقعة لم يتم التأكد منها بعد.

كما دعت واشنطن السلطات الروسية إلى مشاركة المعلومات الدقيقة بصورة سريعة وشفافة، فيما تواصل الجهات الصحية الأمريكية مراقبة التطورات بالتنسيق مع الوكالات الحكومية المختصة.

روسيا تنفي وجود تفشٍ

من جانبها، سعت السلطات الروسية إلى تهدئة المخاوف، حيث أكد حاكم منطقة إيركوتسك، إيغور كوبزيف، أن جميع الأشخاص الذين خالطوا الموظفة يخضعون للمراقبة الطبية، مشيرًا إلى عدم ظهور أعراض على أي منهم، وأن نتائج الفحوصات جاءت سلبية.

كما دعا المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة «روس بوتريب نادزور»، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات والتكهنات.

ويُعد الطاعون الرئوي من أخطر أشكال المرض، إذ يمكن أن ينتقل عبر الرذاذ التنفسي، وقد يكون قاتلًا في حال عدم علاجه، إلا أن المضادات الحيوية تكون فعالة بدرجة كبيرة عند بدء العلاج في الوقت المناسب.

وحتى الآن، لا توجد أدلة مؤكدة على انتقال العدوى من شخص إلى آخر في روسيا، فيما تصنف الولايات المتحدة الواقعة باعتبارها حالة تستدعي المراقبة، وليست حالة طوارئ صحية عامة.

الولايات المتحدة منطقة سيبيريا الروسية معهد متخصص في أبحاث الأمراض السلطات الروسية سيبيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

حسام وإبراهيم حسن

بعد تدخل وزير الرياضة.. قرار نهائي يحسم مصير التوأم حسن مع منتخب مصر

ارشيفية

بكام رغيف العيش والفينو.. التموين تعلن الأسعار الرسمية وتحذر المخالفين

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يقترب من التربع على عرش تاريخ طرابزون.. وتريزيجيه ثالثًا

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

سوسن بدر

سوسن بدر: أبحث دائمًا عن الاختلاف.. ونفرتيتي الشخصية الأقرب إلى قلبي |حوار

حفلات أكتوبر 2026

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

سر توست العدس الصحى المشبع في الفرن

من غير دقيق.. اكتشف سر توست العدس الصحي المشبع في الفرن

بالصور

سوسن بدر: أبحث دائمًا عن الاختلاف.. ونفرتيتي الشخصية الأقرب إلى قلبي |حوار

سوسن بدر
سوسن بدر
سوسن بدر

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026

فيديو

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد