القمح في بورصة شيكاغو يرتفع وسط مخاوف من تصعيد روسيا الحرب في أوكرانيا

ارتفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو لليوم الثالث على التوالي، مدفوعة بمخاوف من تصعيد روسيا الحرب في أوكرانيا بما قد يؤدي إلى تفاقم اضطرابات إمدادات الحبوب العالمية من منطقة البحر الأسود.
وصعد عقد القمح الأكثر نشاطًا في شيكاغو بما يصل إلى 1.9% خلال تعاملات الاثنين، في أكبر مكسب يومي له في أسبوعين، بينما يتجه القمح لتسجيل أطول سلسلة مكاسب له في أكثر من شهر، وارتفع السعر بنسبة 1.5% إلى 6.93 دولار للبوشل.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إمدادات القمح من منطقة البحر الأسود، التي تعد من أهم مناطق إنتاج الحبوب عالميًا، قيودًا متزايدة منذ تصاعد الهجمات الروسية والأوكرانية على البنية التحتية للموانئ والشحن في المنطقة خلال يوليو الماضي.
وفي أوروبا، ارتفع عقد القمح الأكثر نشاطًا في بورصة باريس بما يصل إلى 1.9%، مسجلًا أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، مواصلًا مكاسبه التي سجلها الأسبوع الماضي، بدعم من مخاطر الإمدادات في البحر الأسود وضعف اليورو، اللذين عززا القدرة التنافسية لصادرات القمح الأوروبية، وارتفعت أسعار الذرة 0.4% وفول الصويا 0.7% خلال التعاملات.