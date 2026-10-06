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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش يدعو آلة الحرب الإسرائيلية إلى التوقف عن قتل فلسطينيي غزة

جوتيريش
جوتيريش
محمد على

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم "الثلاثاء"، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ولوقف عمليات القتل التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين في القطاع، وذلك قبل يوم من الذكرى السنوية الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023.

وقال جوتيريش في بيان "لقد حان الوقت لأن يصبح وقف إطلاق النار دائمًا، لقد حان الوقت للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، وحان الوقت لاحترام القانون الدولي".

وأضاف "يتعين علينا بناء المسار السياسي نحو سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة، وتظل الأمم المتحدة ملتزمة التزامًا راسخًا بهذه الضرورات".

ودعا جوتيريش في بيانه إلى "بناء مستقبل مختلف؛ مستقبل يستطيع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون العيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، مع إعمال حقوقهم وصون كرامتهم وتحقيق تطلعاتهم".

وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة إلى استشهاد أكثر من 74200 شخص، وفق وزارة الصحة في القطاع، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وأضاف جوتيريش أنه في القطاع الفلسطيني “ألحقت الأعمال العدائية المدمرة التي أعقبت ذلك معاناة لا توصف بالفلسطينيين في غزة، بما في ذلك خسائر فادحة في الأرواح، ونزوح، ودمار واسع النطاق. ولا يزال المدنيون يرزحون تحت ظروف لا تطاق. ومعاناتهم، أيضًا، تتطلب وضع حد لذلك”.

وعلى الأرض، أفاد مصدر في مجمع الشفاء بغزة بارتقاء شهيد ومصاب في الغارة الإسرائيلية على مدينة غزة، في استمرار للحرب والغارات والإبادة والعدوان.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – الثلاثاء- خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار، موقعة شهيدا والمزيد من الإصابات.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيد واصابة آخر جراء غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت مواطنين صباح اليوم أمام منتزه بلدية غزة على شارع عمر المختار بمدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي بأن مواطنًا أصيب برصاص قوات الاحتلال في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة، فيما أصيب آخر جراء إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوبي مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار إسرائيلي مكثف استهدف خيام النازحين في منطقة بئر 19 جنوبي مواصي المدينة.

كما أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيرانها غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال نيرانًا مكثفة من دباباتها تجاه المناطق الشمالية من قطاع غزة، كما استهدفت بالنيران المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع.

في السياق، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم جباليا، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار من الآليات العسكرية في المنطقة.

وفي مدينة غزة، نفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف في المناطق الشرقية للمدينة.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1460 شهداء، إضافة إلى 5.116 مصابا، إلى جانب تسجيل 836 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 74,243 شهداء و175,232 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

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