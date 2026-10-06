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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب بعد وفاة باحثة روسية: مرض خطير والبكتيريا أصبحت أكثر قوة

مساعدة مختبر روسية
مساعدة مختبر روسية

أثارت وفاة مساعدة مختبر روسية تبلغ من العمر 28 عامًا في مدينة إيركوتسك بسيبيريا، إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد، اهتمامًا دوليًا، وسط تساؤلات بشأن ملابسات وفاتها وما إذا كانت مرتبطة بالتعرض لبكتيريا داخل المختبر.

وتوفيت داريا شيبيلوفا، التي كانت تعمل في معهد متخصص بدراسة أمراض الرئة، فيما لم تؤكد السلطات الروسية حتى الآن السبب الدقيق للوفاة، مكتفية بالإشارة إلى إصابتها بالتهاب رئوي مجهول المنشأ.

وتعليقًا على الحادث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتابع الوضع عن كثب، واصفًا المرض بأنه «خطير»، ومشيرًا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة لروسيا إذا لزم الأمر.

وأضاف ترامب أن المرض كان من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها، لكنه قال إن البكتيريا «أصبحت أقوى وأكثر ذكاءً»، معتبرًا أن بعض العلاجات التي كانت فعالة في السابق لم تعد تحقق التأثير نفسه.

وفي المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن المعلومات المتوفرة تشير إلى مرض معروف يمكن علاجه بالمضادات الحيوية الشائعة، خصوصًا إذا بدأ العلاج في وقت مبكر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الوضع لا يستدعي الذعر، لكنه يتطلب المتابعة، مشيرًا إلى أن المعلومات التي قدمتها السلطات الروسية تفيد بأن أحد العاملين في المختبر ربما أصيب بالعدوى. وأضاف أن انتشار أي مرض من هذا النوع يمكن أن يحدث بسرعة في حال انتقاله إلى نطاق أوسع.

منظمة الصحة العالمية: خطر الانتقال إلى عامة الناس منخفض

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها على تواصل مع السلطات الصحية الروسية للتحقق من ملابسات الواقعة، بما في ذلك نتائج الفحوصات المخبرية الجارية.

وأكدت المنظمة أن سبب وفاة شيبيلوفا لم يُحسم رسميًا بعد، وأن التحقيقات والفحوصات لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن المعلومات المتاحة حاليًا تشير إلى أن خطر انتقال العدوى إلى عامة الناس منخفض.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع التطورات بالتنسيق مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مؤكدة أن عددًا من تفاصيل الواقعة لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة.

إجراءات عزل في إيركوتسك

وفي روسيا، يخضع أكثر من 60 موظفًا في المعهد للعزل داخل المبنى منذ يوم الجمعة، بينما فُرضت إجراءات حجر صحي على عدد من المنشآت الطبية في إيركوتسك، من بينها مستشفى للأطفال ومستشفى للولادة.

وقالت هيئة حماية المستهلك الروسية «روس بوتريب نادزور» إن العينات التي أُخذت من شيبيلوفا لم تكشف عن وجود كائنات دقيقة مرتبطة بعملها، مؤكدة عدم تسجيل حوادث تتعلق بمسببات أمراض داخل المعهد، وأن الوضع الوبائي في المنطقة مستقر.

من جانبه، قال حاكم منطقة إيركوتسك إن لجنة من الخبراء حددت سبب الوفاة مبدئيًا بأنه «التهاب رئوي مجهول المنشأ»، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة.

روسيا تحذر من الشائعات

ودعا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى الاعتماد على البيانات الرسمية، محذرًا من الانسياق وراء «الشائعات والتكهنات» بشأن الواقعة.

وفي الوقت نفسه، اتخذت بعض دول آسيا الوسطى إجراءات احترازية؛ إذ أعلنت كازاخستان أن مستوى الخطر منخفض للغاية مع تشديد الإجراءات الصحية على المعابر الحدودية، بينما رفعت أوزبكستان مستوى استعدادها للتعامل مع الأمراض شديدة العدوى، وأعلنت قيرغيزستان إجراءات حجر صحي على بعض المعابر.

وبحسب خبراء نقلت عنهم وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التعرض لبكتيريا عبر استنشاق رذاذ ناتج عن كسر أنبوب مختبري يمكن، من حيث المبدأ، أن يؤدي إلى إصابة رئوية، إلا أن طبيعة العدوى في حالة شيبيلوفا لم تُثبت رسميًا حتى الآن.

وتواصل السلطات الروسية التحقيق في ملابسات الوفاة، بينما تراقب منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الدولية الوضع في انتظار نتائج الفحوصات المخبرية وتحديد السبب الفعلي للمرض.

مساعدة مختبر روسية مدينة إيركوتسك سيبيريا أمراض الرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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