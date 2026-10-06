مع ارتفاع أسعار النفط.. ترامب يوسع استخدام «الديزل الأحمر» المعفى من الضرائب

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيًا يسمح بتوسيع استخدام وقود الديزل المعفى من الضرائب، المعروف باسم «الديزل الأحمر»، في الولايات المتحدة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن ترامب وقّع الأمر خلال تجمع انتخابي في ولاية نبراسكا، في خطوة تستهدف إتاحة الوقود منخفض التكلفة لشريحة أوسع من الأمريكيين.

ويُعرف «الديزل الأحمر» بهذا الاسم بسبب إضافة صبغة حمراء إليه لتمييزه عن وقود الديزل الخاضع للضرائب، ويُستخدم عادةً في المعدات والآليات الزراعية، والمولدات الكهربائية، إلى جانب بعض أنظمة التدفئة المنزلية والصناعية.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه الأسواق ارتفاعًا في أسعار النفط، ما يفرض ضغوطًا إضافية على تكاليف الطاقة والوقود في الولايات المتحدة.