ترامب يعلق على تطورات حرب اليمن: الهجوم ضد الحوثيين يسير بشكل رائع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الهجوم الذي تشنه القوات السعودية واليمنية على مواقع الحوثيين يسير على نحو جيد للغاية.

“حرب إيران ستنتهي بسرعة كبيرة”

وفيما يتعلق بالتوتر المتصاعد مع طهران، أكد ترامب أنه منفتح دائماً على إجراء محادثات مباشرة مع إيران.

واختتم تصريحاته بالقول: "الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى".

اتهام مباشر لطهران

وأضاف ترامب: "أعتقد أن إيران مسؤولة عن واقعة طائرة فلاي دبي"، في إشارة إلى حادثة الطائرة الإماراتية الأخيرة.

وكشف الرئيس الأمريكي عن وجود تهديد محدد دفع واشنطن لسحب قاذفات استراتيجية من قاعدة بريطانية، قائلاً: "نقلناها إلى مكان بعيد جداً".

معركة تحرير باب المندب

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن ما يجري في اليمن حالياً هو هجوم مضاد على الحوثيين، مشدداً على التزام واشنطن الكامل باتفاقياتها الأمنية مع المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القوات اليمنية السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، وإطلاق عملية "فجر اليمن" لتحرير العاصمة صنعاء، بمشاركة أكثر من 100 مقاتلة من قوات التحالف.

وأوضح الجيش اليمني أن العملية العسكرية الواسعة تهدف إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي.