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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم نفي «دي فانس».. ترامب: إيران متورطة في حادثة «فلاي دبي»

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن اعتقاده بأن إيران مسئولة عن حادثة فلاي دبي، وهي الطائرة التي كانت تقل على متنها عشرات الركاب الإسرائيليين المتجهين من دبي إلى تل أبيب.

يأتي ذلك بعد ساعات من تبرئة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لإيران، بشأن تورطها في الواقعة، قائلا "لا مؤشرات على صلة إيران بحادثة فلاي دبي".

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت إيران أطلقت مسيرة إلى بريطانيا وإذا فعلت ذلك؛ فستتكبد خسائر فادحة.

وأعرب ترامب عن انتفاحه دائما على محادثات مباشرة مع إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحرب مع إيران ستنتهي بسرعة كبيرة بطريقة أو بأخرى.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي إن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لم يعد مرتبطًا بشكل أساسي بأزمة الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن تدفقات النفط الخام عادت إلى مستويات مرتفعة، بينما أصبحت المصافي النفطية، العامل الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار.

وأضاف الرئيس الأمريكي- في منشور عبر منصة "تروث سوشال" اليوم الإثنين- أن أعدادًا قياسية من براميل النفط أصبحت تخرج يوميًا، لكنه أشار إلى تضرر مصافي التكرير الروسية جراء الهجمات الأوكرانية، بالتزامن مع إغلاق مصافٍ أمريكية، خصوصًا في ولاية كاليفورنيا.

ترامب فلاي دبي إيران الرئيس الأمريكي الركاب الإسرائيليين

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