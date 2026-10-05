بعد سحب قاذفات أمريكية من بريطانيا..ما تأثير ذلك على حرب إيران؟

سحبت الولايات المتحدة قاذفاتها المتبقية من قاعدة عسكرية بريطانية رئيسية، بعد نحو أسبوع من فتح الشرطة البريطانية تحقيقاً في مخطط إرهابي مشتبه به استهدف المنشأة.

وقال متحدث باسم القيادة الأمريكية في أوروبا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية إن جميع القاذفات الأمريكية التي أُرسلت إلى قاعدة سلاح الجو الملكي "فيرفورد" في وقت سابق من هذا العام "أعيد نشرها في قواعدها الأم داخل الولايات المتحدة".

12 قاذفة استراتيجية غادرت فيرفورد

وكان يُعتقد أن نحو 12 قاذفة من طراز B-1 Lancer لا تزال متمركزة في القاعدة الواقعة جنوب غرب إنجلترا، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية في أوائل مارس إمكانية استخدام واشنطن للقاعدة التي تديرها أمريكياً لشن ضربات "دفاعية" ضد إيران.

ويستخدم الجيش الأمريكي قاعدة فيرفورد، بمدرجها الطويل المناسب للقاذفات الثقيلة، كنقطة انطلاق لعمليات سابقة مثل حرب العراق، فيما أشار مراقبون إلى مغادرة قاذفات B-52 المنتشرة هناك بريطانيا بحلول أوائل يوليو.

وأكدت القيادة الأمريكية في أوروبا أن طواقم قوة القاذفات، بما في ذلك طرازات B-1 و B-2 و B-52، لا تزال مستعدة لتقديم قدرات الضربة العالمية الدقيقة "في أي مكان وزمان"، بما في ذلك العمليات التي تنطلق من الأراضي الأمريكية القارية وتعود إليها.

هل قرار السحب مرتبط بالتهديد الأمني؟

ولم يؤكد الجيش الأمريكي ما إذا كان قرار السحب مرتبطاً بالهجوم المخطط له المشتبه به قرب القاعدة الشهر الماضي، والذي أدى إلى إخلاء مؤقت لعشرات المنازل ونشر خبراء متفجرات، إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن الاعتبارات الأمنية تؤخذ دائماً بعين الاعتبار عند نقل الأصول العسكرية.

ولم تتضح بعد ما إذا كانت أصول أمريكية أخرى متمركزة بشكل دائم أو مؤقت في بريطانيا قد أعيد نشرها أيضاً.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت خمسة رجال بتهم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب، بعد رصد ثلاث شاحنات مشبوهة قرب القاعدة في 27 سبتمبر، قبل أن تفرج عنهم بكفالة، كما اعتقلت رجلاً سادساً يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية في لندن يوم الخميس، وأفرجت عنه بكفالة أيضاً.

ترامب يشكك وبورنهام يدافع

وشكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قرار الإفراج بكفالة، قائلاً: "ما كنت لأفعل ذلك"، رغم تأكيده أن واشنطن عملت عن كثب مع السلطات البريطانية في التحقيق. في المقابل، دافع رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام عن القرار، مؤكداً أن المشتبه بهم خاضعون "لأشد شروط الكفالة صرامة"، مشيراً إلى وجود "مؤشرات قوية" على تورط إيراني، وهو ما رفضته طهران ووصفته بأن لندن "تنبح في الشجرة الخطأ"، كما استدعت السفير البريطاني احتجاجاً.

وكانت طهران قد اعتبرت في يوليو القواعد البريطانية التي تستخدمها واشنطن لاستهداف إيران "أهدافاً مشروعة"، ووصفت لندن بأنها "شريكة" في الحرب الأمريكية، فيما ردت الحكومة البريطانية بأنها "مستعدة على مدار الساعة للدفاع عن نفسها".

وأفاد سكان قرب القاعدة باهتزاز منازلهم مع إقلاع القاذفات الثقيلة في الأيام الأولى للحرب التي بدأت بهجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة على إيران في 28 فبراير.

كيف يؤثر الانسحاب على مسار الحرب؟

ويأتي إعادة الانتشار خلال فترة هدوء في الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر دون التوصل إلى اتفاق لإنهائها. واستقرت أسعار النفط، التي ظلت مرتفعة مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز منذ مارس، بعد موافقة سياسيين أوروبيين على طلب أمريكي بالإفراج عن احتياطيات الديزل لخفض تكاليف الوقود.

وقال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن الممر المائي لن يُعاد فتحه بالكامل حتى تُستوفى الشروط السبعة التي وضعتها طهران في اتفاق مؤقت مع واشنطن في يونيو، فيما رفض ترامب مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام، مؤكداً أن الولايات المتحدة تملك "سيطرة كاملة" عليه.

واشنطن قادرة على الضرب رغم المسافة

ورغم أن القاذفات الأمريكية أصبحت أبعد عن الأراضي الإيرانية، فإن واشنطن لا تزال قادرة على تنفيذ ضربات، كما حدث في يونيو 2025 عندما حلقت سبع قاذفات B-2 من قاعدة وايتمان في ميزوري لأكثر من 30 ساعة لضرب ثلاثة مواقع نووية إيرانية والعودة.

ويرى محلل القوة الجوية في معهد RUSI البريطاني كريستوف بيرجس أن "انسحابها يقلل من القدرة على زيادة الطلعات الجوية بسرعة ضد إيران، مما يخفض مستوى التهديد إلى حد ما".

الدفع بثلاث حاملات طائرات للشرق الأوسط

في المقابل، تستعد واشنطن لإرسال حاملة طائرات ثالثة وعدة سفن حربية ونحو 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، تحمل آلافاً من مشاة البحرية من وحدة الاستكشاف الثالثة عشرة مع مجموعة ماكين آيلاند البرمائية، ومن المتوقع وصولها بحلول نهاية نوفمبر، لتنضم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" إلى حاملتي "جورج إتش دبليو بوش" و"جورج واشنطن".