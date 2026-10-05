فانس: نعتقد بدرجة من الثقة أن إيران وراء التهديد الذي يستهدف قاعدة فيرفورد

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتقد بدرجة من الثقة أن إيران قد تكون مرتبطة بالحادث الذي وقع في قاعدة فيرفورد الجوية في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن واشنطن تتعامل مع التهديدات التي تستهدف قواعدها بحذر شديد.

وقال نائب الرئيس الأمريكي -في تصريح صحفي قبل مغادرته إلى ألاسكا تعليقًا على الحادث في قاعدة "فيرفورد"- "نعتقد -بدرجة معينة من الثقة- أن الإيرانيين... كما تعلمون، يحاولون القيام بما دأبت الحكومة الإيرانية على فعله منذ 49 عامًا، ألا وهو ارتكاب أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة وضد الكثير من الناس الآخرين".

وأضاف أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات حذرة للغاية بعد نقل قاذفات أمريكية من قاعدة في المملكة المتحدة، موضحًا أن المسؤولين الأمريكيين يرون أن ما يحدث يندرج ضمن ما وصفه بنمط مستمر منذ عقود من الأعمال الإيرانية ضد الولايات المتحدة.

تأتي تصريحات نائب الرئيس الأمريكي في أعقاب نقل القاذفات الأمريكية من قاعدة فيرفورد، وسط مخاوف أمنية بشأن القاعدة التي تعد من المواقع الرئيسية لاستضافة القاذفات الأمريكية في بريطانيا.

وكان خمسة رجال بريطانيين قد أُوقفوا بالقرب من القاعدة في أواخر سبتمبر للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات والتحضير لعمل إرهابي، كما أُلقي القبض لاحقًا على مواطن بريطاني-إيراني مزدوج الجنسية في لندن. وأُفرج عن المشتبه بهم جميعًا بكفالة، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.

وتقول السلطات البريطانية إن لديها مؤشرات قوية على احتمال تورط إيران في الحادث، فيما تنفي طهران أي صلة لها بالواقعة.

كما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن نقل القاذفات لا يرتبط مباشرة بالاعتقالات، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يعيد توزيع قواته وموارده بصورة دورية.

وتكتسب قاعدة فيرفورد أهمية خاصة للولايات المتحدة باعتبارها إحدى القواعد الأوروبية الرئيسية القادرة على استضافة القاذفات الثقيلة، وقد استخدمت في العمليات العسكرية الأمريكية المرتبطة بإيران.

وكانت إيران قد اعتبرت في وقت سابق القواعد التي تُستخدم في شن هجمات ضد أراضيها أهدافًا مشروعة.