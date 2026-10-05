نائب ترامب: لا مؤشرات على صلة إيران بحادثة فلاي دبي

صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، اليوم الإثنين، بأنه لم يطلع بعد على أي أدلة قاطعة تشير إلى دور إيراني في حادثة طائرة "فلاي دبي".

وجاءت تصريحات “فانس” للصحفيين، قبيل مغادرته في رحلة جوية متجهاً إلى ألاسكا.

وأمس الأحد، كشفت التحقيقات الإسرائيلية أن الطيار العُماني المشتبه في محاولته اختطاف رحلة فلاي دبي “كان يعتزم تنفيذ هجوم واسع في مطار بن جوريون”، ولذلك لم يبدأ السيطرة على الطائرة إلا بعد دخولها المجال الجوي الأردني، إذ كان يخطط للوصول ظاهريًا إلى المطار والهبوط بشكل طبيعي، ثم تحطيم الطائرة في المطار والتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وبحسب التحقيق، كان الطيار المشتبه به، المسمى “همام الحماسي”، يخطط لتنفيذ الهجوم في مطار بن جوريون، وفي حال فشل في الوصول إليه؛ كان يعتزم تحطيم الطائرة في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن، وفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.