أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، حفلا فنيا لفريق دنيتنا للغناء التابع لجمعية دنيتنا للمكفوفين، على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.

تضمن برنامج الحفل مختارات من أعمال الموسيقى العربية منها الصهبجية، صلى الله على محمد، يمامة حلوة، ده لو اتساب، الدنيا ريشة، يا بدع الورد، ياورد على فل وياسمين، عجبا لغزال، حنغنى، ميدلى التسعينات ، كلمنى طمنى، الحب اللى كان، قلبى دليلى، المال والبنون، يا اللى سامعنى، كل الطيور، سهر الليالى.

شارك فى الحفل اعضاء الفرقة هبة ربيع، نهى علاء، صفاء مصطفى، هبة عزمى، محمد أحمد.

يأتى الحفل في إطار حرص دار الأوبرا المصرية على إتاحة المساحات الفنية أمام مختلف المواهب، وإبراز الطاقات الإبداعية التي تثري المشهد الثقافي انطلاقا من إيمانها بأن الفن رسالة إنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق دنيتنا تأسس عام 2007، يضم عددا من المواهب والأصوات المميزة من المكفوفين وضعاف البصر، فاز فى مسابقة المواهب الذهبية لذوى القدرات الخاصة، وشارك فى المهرجان الدولى للموسيقيين المكفوفين فى مدينة تطوان بالمغرب عام 2018، وحصل على درع المهرجان، كما حصل على عدد من الجوائز المحلية والدولية.