نتنياهو يوجه بفحص شامل لإجراءات تأمين الطيران المدني الأجنبي بعد حادث «فلاي دبي»



أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجّه رئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا بتكليف جهة مختصة بإجراء فحص شامل لجميع جوانب تأمين الطيران المدني الأجنبي المتجه إلى إسرائيل.



وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حادثة رحلة «فلاي دبي»، التي أثارت تساؤلات بشأن الإجراءات الأمنية المتبعة لحماية الرحلات الجوية الأجنبية.



ووفقا لصحيفة يديعوت احرونوت تمثل هذه الخطوة أول تعليق مباشر من نتنياهو على الإخفاق الأمني المرتبط بحادثة رحلة «فلاي دبي».



وتتضمن المراجعة بحث مختلف جوانب الإجراءات الأمنية المتعلقة بالطيران المدني الأجنبي، بهدف الوقوف على أوجه القصور واستخلاص الدروس منها.