وصلت غواصة سادسة لتأمين إسرائيل.. نتنياهو: المجال البحري تحول إلى ساحة قتال دولية

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل ستوسع قدراتها البحرية؛ردا على التهديدات البحرية المتزايدة، التي تمتد من مضيق هرمز وباب المندب، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط.

وخلال زيارة لقاعدة أسدود البحرية، قال نتنياهو: "لقد وصلت غواصة سادسة إلى البلاد، وهناك حاجة للمزيد من الغواصات".

وأضاف: إسرائيل تهدف إلى أن تصبح "واحدة من الدول الرائدة عالمياً" في مجال الحرب البحرية السطحية وتحت السطحية، وسنحمي دولة إسرائيل أيضا من التهديدات البحرية".

وواصل تصريحاته: “المجال البحري تحول إلى ساحة قتال دولية، ومضيق هرمز أكبر مثال، ولا يمكن لأعدائنا تهديد مجالنا البحري، سنزود القوات البحرية بغواصات والمزيد من السفن”.