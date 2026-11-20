شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق: 19/11/2026 أحداثا متنوعة.

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية مع العمد والقيادات الطبيعية وممثلى الأهالى بمختلف المدن والقرى ، حيث إلتقى ممثلى أهالى قرى أبو سمبل بمركز نصر النوبة ، والتى تضم 5 قرى رئيسية هى أبو سمبل وتوماس وعافية وقسطل وتوشكى غرب وتوشكى شرق للإستماع إلى مطالبهم.

https://www.elbalad.news/7186397

نجحت جهود الوحدة المحلية فى إزالة حالة تعدى فى المهد خلف مسجد عمر بن الخطاب بنطاق حى الصداقة الجديدة وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف جهود الرصد الميدانى والتصدي الفورى لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة ، وعدم السماح بأى تجاوزات من خلال البناء المخالف.

https://www.elbalad.news/7186407

احتفلت منطقة أسوان الأزهرية بالذكرى التاسعة عشرة لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بديوان عام المنطقة.

https://www.elbalad.news/7186707

جهود متنوعة



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مشاركة وفد من الوعاظ والواعظات بمنطقة وعظ أسوان بقيادة الشيخ محمد حفنى مدير عام المنطقة فى ورشة العمل التدريبية التى نظمتها جمعية " سوا للتنمية والتدريب " ، حول حماية الطفل والتعريف بحقوقه وواجباته ، ومناقشة أبرز المشكلات والظواهر السلبية المستحدثة التى تهدد سلامته ونشأته.

https://www.elbalad.news/7186993

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، باللواء بحرى خالد قنصوة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع ، واللواء أحمد شعبان مستشار رئيس مجلس الإدارة لبحث آليات تطوير المراكب النهرية المملوكة للمحافظة ، ودراسة تحويل تشغيلها من المواتير التقليدية إلى الطاقة الكهربائية .

https://www.elbalad.news/7186988