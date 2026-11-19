واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية مع العمد والقيادات الطبيعية وممثلى الأهالى بمختلف المدن والقرى ، حيث إلتقى ممثلى أهالى قرى أبو سمبل بمركز نصر النوبة ، والتى تضم 5 قرى رئيسية هى أبو سمبل وتوماس وعافية وقسطل وتوشكى غرب وتوشكى شرق للإستماع إلى مطالبهم ومناقشة التحديات التى تواجههم .

ويأتى ذلك فى إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين وفتح قنوات مستمرة للإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم.

وخلال اللقاء ، أكد محافظ أسوان على أن باب المحافظة مفتوح أمام جميع المواطنين ، وأن التواصل المباشر يمثل أولوية للتعرف على المشكلات ومناقشة المقترحات والحلول القابلة للتنفيذ بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بالخصائص السكانية وتوفير حياة كريمة لأهالى القرى والنجوع ، مشيراً إلى إستمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير الدعم الفنى والمادى اللازم ، وتسريع تنفيذ المشروعات وتلبية الإحتياجات فى مختلف القطاعات .

توجيهات عاجلة لدراسة مطالب الأهالى فى القطاعات الخدمية

وعقب الإستماع إلى مطالب الأهالى ، وجه المهندس عمرو لاشين الجهات المختصة بدراسة كل مطلب ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة ، وجاءت أبرز التوجيهات للمحافظ كالتالى :

مكافحة النمل الأبيض : تم تكليف مديرية الزراعة بالتنسيق مع الأهالى لتوفير المبيدات وتنفيذ أعمال المكافحة لحماية المنازل والممتلكات .

ملعب توشكى غرب

دراسة إنشاء سور شبكى وحديدى لتأمين الملعب ، وفقاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان خلال زيارتهم الأخيرة لإفتتاح المبنى الإدارى بمركز شباب توشكى غرب بما يتيح ممارسة الأنشطة الرياضية بصورة آمنة .

الطرق : إستكمال أعمال تطوير طريق توشكى / نصر النوبة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتزامن مع تنفيذ خطوط المرافق المختلفة .

المواصلات : دراسة تنفيذ مشروع للنقل الجماعى لخدمة القرى والنجوع ، إلى جانب التوسع فى مبادرة إحلال سيارات الكبوت بميكروباصات حديثة بدعم من البنوك الوطنية .

مساكن المغتربين: التنسيق لتطبيق آلية إستكمال مشروع الإحلال والتجديد من خلال حصر المنازل المستحقة بالتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع ، وإعداد كشوف المستفيدين لإدراجهم على مراحل وفقاً للاعتمادات المالية بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والإسكان ، مع التوجيه بسرعة تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان للمعاينة الميدانية ودراسة مشكلات بعض المنازل ، وإتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة لحلها .

الصحة: دراسة مطلب إحلال وتجديد وحدة تنظيم الأسرة بقرية توماس وعافية لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأهالى .

تيسير حركة المواطنين : إعداد مذكرة تفصيلية بشأن إنشاء كوبرى مشاه أعلى ترعة النقرة الجديدة بقرية أبو سمبل لتسهيل إنتقال الأهالى والوصول إلى الأسواق ومواقف المواصلات .

إشادة الأهالى بالتواصل المباشر لمحافظ أسوان والجولات الميدانية التى يقوم بها

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الأهالى عن تقديرهم لحرص المحافظ على التواصل المستمر معهم ، وتفقد القرى ميدانياً من خلال الجولات المفاجئة للوقوف على الإحتياجات ورصد المشكلات على الطبيعة ، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات فى عرض مطالبهم ومناقشتها بصورة مباشرة .

درع شكر وتقدير للمحافظ من الأهالى

وفى ختام اللقاء ، قدم ممثلو أهالى قرى أبو سمبل درع شكر وتقدير لمحافظ أسوان ، تقديراً لحرصه على الإستماع إلى مطالبهم ومناقشتها بشفافية ووضوح ، وتوجيهاته للجهات المختصة بدراسة الحلول المناسبة لها .