شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 18/11/2026 أحداث متنوعة.

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبى المجانى لإعداد مدربى الماستر (Master Trainers)، بقاعات مكتبة مصر العامة بأسوان بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبالتنسيق مع مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة ، ضمن مبادرة " طور وغير " ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

https://www.elbalad.news/7185238

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بجهود شركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما " ، بقيادة المهندس سامح طلعت العضو المنتدب التنفيذى فى التعامل مع مشكلة تكدس سيارات الشحن أمام البوابة الشرقية للشركة المواجهة لمزلقان الشلال بمنطقة الصداقة القديمة من خلال تخصيص ساحة إنتظار بديلة لإستيعاب سيارات نقل الأسمدة والحد من إعاقة حركة المرور بالمنطقة .

https://www.elbalad.news/7185271

جهود متنوعة



شهد سيد طه، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية للخدمات ورعاية الطلاب، فعاليات تصفيات الموسم الثالث لمسابقة «رواد اللغة العربية» فى الإعراب والصرف للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، والتي أُقيمت اليوم الأربعاء على مستوى معاهد منطقة أسوان الأزهرية بقاعة معهد الإمام " الشعراوي " بأسوان، وذلك بمشاركة طلاب المراحل التعليمية الثلاث: الابتدائية والإعدادية والثانوية.





https://www.elbalad.news/7185532





تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنفذها مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن لإحكام الرقابة والسيطرة على تداول وبيع وتوزيع المنتجات البترولية ، والتصدى لمحاولات الاتجار بها خارج الأطر القانونية وبطرق غير مشروعة .

https://www.elbalad.news/7185635

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإستعدادات والتحضيرات التنظيمية لإنطلاق النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ، والمقرر إنعقاده يومى 21 و22 نوفمبر الجارى ، بمشاركة وزارية رفيعة المستوى ، وكبار المسؤولين الأمميين ، وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية .

https://www.elbalad.news/7185637

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بالدكتور محمد سعد رئيس الإدارة المركزية لإعلام جنوب الصعيد والبحر الأحمر بالهيئة العامة للإستعلامات ، وإيمان عبد الحليم مدير مجمع إعلام أسوان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى نشر الوعى والتثقيف ومواجهة الشائعات .

https://www.elbalad.news/7185729