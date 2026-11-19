تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مشاركة وفد من الوعاظ والواعظات بمنطقة وعظ أسوان بقيادة الشيخ محمد حفنى مدير عام المنطقة فى ورشة العمل التدريبية التى نظمتها جمعية " سوا للتنمية والتدريب " ، حول حماية الطفل والتعريف بحقوقه وواجباته ، ومناقشة أبرز المشكلات والظواهر السلبية المستحدثة التى تهدد سلامته ونشأته .

تعزيز الوعى بحقوق الطفل وسبل حمايته من التنمر والتعديات وزواج الأطفال



وتناولت ورشة العمل عددًا من القضايا المهمة ، من بينها التنمر ، وأطفال الشوارع ، والتعدى على الأطفال ، وزواج الأطفال ، مع التركيز على سبل التوعية والوقاية ، وتعزيز دور المؤسسات الدينية والمجتمعية فى حماية النشء وترسيخ حقوق الطفل .

مشاركة مشتركة لتعزيز الوعى المجتمعى

تم إقامة الورشة بمشاركة عدد من أئمة مديرية أوقاف أسوان ، وأعضاء الكنيسة فى إطار دعم التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية ، وتوحيد الجهود لنشر الوعى بقضايا الطفل والتصدى للممارسات السلبية التى تؤثر على سلامته ومستقبله .

