نجحت جهود الوحدة المحلية فى إزالة حالة تعدى فى المهد خلف مسجد عمر بن الخطاب بنطاق حى الصداقة الجديدة وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف جهود الرصد الميدانى والتصدي الفورى لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة ، وعدم السماح بأى تجاوزات من خلال البناء المخالف.

رصد المخالفة والتدخل الفورى

جاء ذلك أثناء المرور الميداني اليومى للعاملين بالوحدة المحلية لحى الصداقة الجديدة ، حيث تم رصد قيام أحد المواطنين بالتعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة ، وعلى الفور تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة حيث تم التكليف بالتعامل الفورى مع المخالفة وتنفيذ الإزالة دون تأخير .

إزالة 300 م2 ورفع مواد البناء والمخلفات

وتم تنفيذ أعمال الإزالة للتعدى المقام على مساحة 300 م2 من خلال العاملين بالحى مدعومين بسيارة ولودر ، حيث جرى إزالة الأعمال المخالفة بالكامل ، ورفع مواد البناء والتحفظ عليها ، فضلاً عن إزالة المخلفات وتراكمات البناء بما يضمن عدم إستغلال الموقع مرة أخرى فى أعمال مخالفة .

يتم تنفيذ هذه الجهود فى إطار خطة محافظة أسوان لإحكام الرقابة الميدانية على أراضى أملاك الدولة ، والتعامل الحاسم مع أى محاولات للتعدى أو البناء المخالف ، مع تكثيف المرور الدورى من خلال الوحدات المحلية والأحياء ، وسرعة رصد المخالفات والتعامل معها فى مهدها حفاظاً على حقوق الدولة ومنع إنتشار العشوائيات .