التقى Carlos Bermejo Acosta، رئيس وحدة أمن الطيران واتفاقيات الطيران بمديرية الطيران التابعة للمديرية العامة للتنقل والنقل بالمفوضية الأوروبية، و Beth Masterson، مندوبة الاتحاد الأوروبي لدى منظمة الايكاو ، و بحضور الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، و ريم عرابي، المندوب المناوب لمصر لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتنسيق الرؤى بشأن عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك في مجال صناعة النقل الجوي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات والمشاورات الدولية التي يعقدها الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على هامش مشاركته في اجتماعات منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بمدينة مونتريال.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات الاستراتيجية، في مقدمتها سلامة الطيران وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، والتدابير البيئية ومتطلبات الاستدامة بقطاع الطيران، إلى جانب منظومة تجارة الانبعاثات الأوروبية (EU ETS) وآلية التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (CORSIA)، فضلًا عن التنسيق والتشاور بشأن القضايا المطروحة على أجندة منظمة «الإيكاو».

وأكد الدكتور سامح الحفني أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الاتحاد الأوروبي، وتبادل الخبرات والرؤى بشأن القضايا الفنية والتنظيمية والبيئية، بما يدعم جهود تطوير قطاع الطيران المدني المصري، ويعزز قدرته على مواكبة المتغيرات الدولية والالتزام بأحدث المعايير والممارسات المعمول بها عالميًا، مشيرًا إلى أهمية توسيع مجالات التعاون الفني والمؤسسي بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين .

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم لأهمية التعاون مع مصر ودورها الفاعل في صناعة الطيران المدنى ، مؤكدين حرصهم على تعزيز التواصل والتنسيق معها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ملفات سلامة الطيران والاستدامة البيئية وآليات خفض الانبعاثات، إلى جانب دعم التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الدولية لتطوير قطاع طيران أكثر أمانًا واستدامة.