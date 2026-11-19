أعلن تصنيف QS Sustainability Rankings نتائجه لعام 2027، والتي أظهرت إدراج 31 جامعة مصرية، وذلك بزيادة جامعتين مقارنة بنتائج العام الماضي.

وثمّن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، النتائج التي حققتها الجامعات المصرية في التصنيف، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير الأداء المؤسسي، ودعم النشر العلمي عالي الجودة، وتعزيز التأثير البحثي والسمعة الأكاديمية والتعاون الدولي، إلى جانب تحسين مؤشرات التوظيف واستقطاب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين، وتوثيق جهود الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وفق المعايير الدولية.

وهنأ الوزير الجامعات المدرجة بالتصنيف، مشيدًا بجهودها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا اهتمام الدولة بتعزيز تنافسية الجامعات المصرية وربط مخرجاتها التعليمية والبحثية بالمعايير الدولية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والابتكار.

وأدرج التصنيف ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا 10 جامعات مصرية، وذلك على النحو التالي:

جاءت جامعة الإسكندرية في الترتيب 412 عالميًا، وجامعة القاهرة في الترتيب 525 عالميًا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 627 عالميًا، وجامعة المنصورة في الترتيب 633 عالميًا، وجامعة عين شمس في الترتيب 665 عالميًا، وجامعة قناة السويس في الترتيب 718 عالميًا، وجامعة الزقازيق في الترتيب 787 عالميًا، وجامعة طنطا في الترتيب 813 عالميًا، وجامعة أسيوط في الترتيب 863 عالميًا، وجامعة بنها في الترتيب 948 عالميًا.

كما أدرج التصنيف في نسخته لهذا العام جامعتي الأزهر وبورسعيد ضمن الفئة (1041–1050)، وجامعة دمياط ضمن الفئة (1051–1060).

كما أدرج كل من جامعة أسوان، وجامعة العاصمة، وجامعة الفيوم، وجامعة المنيا، وجامعة سوهاج ضمن الفئة (1101–1150).

وجاءت جامعة المستقبل ضمن الفئة (1151–1200)، وجاءت كل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة المنوفية، وجامعة السويس ضمن الفئة (1201–1250).

وأُدرجت جامعة بني سويف، وجامعة دمنهور، في الفئة (1251–1300).

وأُدرجت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ضمن الفئة (1301–1400).

وأُدرجت الجامعة البريطانية في مصر ضمن الفئة (1401–1500).

وجاءت كل من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة النيل، وجامعة قنا، وجامعة مدينة السادات في الفئة (1501+).

ويعد تصنيف QS العالمي للاستدامة أحد أبرز التصنيفات الدولية التي تقيس أداء الجامعات في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، اعتمادًا على تقييمات تشمل جودة الأبحاث المرتبطة بالاستدامة، ومدى التأثير المجتمعي، والالتزام بالممارسات البيئية، ودعم العدالة المجتمعية والحوكمة، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.