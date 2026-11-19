أكدت السفيرة ماريا فرناندا إسبينوسا المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة تأسست لمنع الحروب وهذه الرؤية تراجعت حاليا، ويجب العمل على إصلاح الأمم المتحدة.

وقالت المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات للقاهرة الإخبارية: يجب أن تكون الأمم المتحدة أكثر مسؤولية وقدرة على الاستجابة للتحديات، ويجب مراجعة الأولويات والهيكل التنظيمي للأمم المتحدة"

وتابعت المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: يجب ألا تتسم الأمم المتحدة بالبيروقراطية وبطء الاستجابة، ويجب استغلال موارد الأمم المتحدة بكفاءة أكبر".

وأكملت المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة:" يجب تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه النظام الدولي".

وتابعت المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: تطور الذكاء الاصطناعي يمثل تحديا حقيقيا وسيؤثر على العديد من الوظائف.





وأكملت المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: الدور المحوري للأمم المتحدة يتمثل في منع الحروب وحماية الشعوب، والأمين العام يجب أن يتحلى بالحياد وألا ينحاز لأي طرف لخدمة المجتمع الدولي ومنع الصراعات".