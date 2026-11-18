حذر رئيس برنامج المنظمة الدولية للهجرة في غزة "كارل بيكر"، من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكداً أن ما يحدث لا يقتصر على كونه أزمة إنسانية فحسب، بل هو فشل للمجتمع الدولي في التمسك بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والكرامة الأساسية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المسؤول الأممي، إلى أن الهطول الأول للأمطار الغزيرة في القطاع أدى إلى تضرر وتدمير عشرات الآلاف من الخيام المؤقتة، ولقى خمسة أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيار ساتر رملي، ووفاة طفلين في حوادث حريق، بينما كانت العائلات تحاول "يائسة" توفير التدفئة وطهو الطعام داخل خيامها.

وأكد "بيكر" أن كل هذه المآسي كان يمكن تجنبها، مشيرا إلى أن المنظمات الإنسانية حذرت منذ أشهر من تعاظم الاحتياجات، "ومع ذلك، تظل أكبر التهديدات التي تواجه البقاء في غزة حاليا هي نقص التمويل وتقييد الوصول".

وأوضح أن المنظمة وحدها تواجه عجزا في التمويل يقارب 173 مليون دولار لدعم المآوي الشتوية، منها 9 ملايين دولار على الأقل مخصصة لإدارة المواقع، وهو إجراء يعد "من أسرع الطرق وأكثرها فعالية لحماية أكثر من 1.7 مليون فلسطيني نازح في غزة خلال هذا الشتاء".

وأضاف "بيكر" أن المجتمعات المحلية تبذل قصارى جهدها بما يتوفر لديها "رغم ظروف تكاد تكون مستحيلة"، لكنها بحاجة أيضا إلى المساعدة للحصول على الموارد والأدوات اللازمة لحماية نفسها - "فهم يحتاجون حرفيا إلى أدوات بسيطة مثل المجارف، وأكياس الرمل، والمسامير".

وحثّ رئيس برنامج المنظمة الدولية للهجرة في غزة، الدول الأعضاء على استخدام نفوذها لدى السلطات الإسرائيلية للمطالبة بفتح معابر إضافية، والسماح بدخول الإمدادات بشكل فوري، بما في ذلك مواد إيواء أكثر متانة واستدامة، مشددا على أن "الناس لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة في خيام وأغطية بلاستيكية خلال فصل الشتاء".

من جانبه، قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين "شون هيوز" ، إن الوضع في غزة "يمثل أزمة إيواء، وأزمة صرف صحي، وأزمة أمن غذائي" في آن واحد. وأشار إلى أن مخزونات الغذاء التي كانت تحتفظ بها العائلات داخل خيامها تلفت بسبب الفيضانات، في حين أصبح غاز الطهي والحطب غير متاحين أو باهظي الثمن لدرجة تعجز الأسر عن شرائهما، مشيراً إلى التخفيضات الحادة التي اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى إجرائها في المساعدات بسبب نقص التمويل.

وأشار المدير القطري للبرنامج إلى أن الأعمال الحربية لا تزال مستمرة في غزة، بما في ذلك ثلاث غارات جوية وقعت بالقرب من المخيمات التي زارها الأسبوع الماضي في شمال القطاع برفقة بيكر، قائلا: "هذا هو حال يوم اثنين عادي.. فعندما تكون في غزة، لا تشعر بوجود أي وقف لإطلاق النار".

وقال "هيوز" إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، مما لم يترك للسكان أي مساحة تقريبا لزراعة غذائهم، في حين أصبح الصيد في البحر "ممنوعا، بل ويشكل خطرا على الحياة".

وفي ظل معدلات بطالة تتجاوز 80%، أشار "هيوز" إلى أن الناس يكادون لا يملكون أي وسيلة بديلة للبقاء سوى المساعدات الإنسانية الشحيحة التي يتلقونها، محذرا من أن "المكاسب الهشة التي تحققت منذ مجاعة العام الماضي يمكن أن تضيع بسهولة".

كما وصف "هيوز" الوضع المحبط فيما يتعلق بالموافقات الإسرائيلية على دخول المواد اللوجستية الضرورية، قائلا: "حتى عندما تصدر الموافقات، فإنها غالبا ما تكون متأخرة وجزئية. فدخول مواد مثل زيت المحركات لتشغيل المركبات والمولدات، والمعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض، والمضخات والأنابيب لأنظمة المياه، والألواح الشمسية، والأسمنت، والمعدات الطبية، كلها أمور إما تمنع أو تقيد".

وقال "هيوز" إن برنامج الأغذية العالمي يواجه عجزا في التمويل يتجاوز 400 مليون دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة، لتوفير مساعدات حيوية لمليوني شخص في جميع أنحاء فلسطين. وحث وسائل الإعلام الدولية والمجتمع الدولي ككل على "ألا يغفلوا عن غزة خلال فصل الشتاء، وعلى إظهار التضامن مع الفلسطينيين في هذه اللحظة الحرجة".

وسلطت المتحدثة باسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة "صوفيا كالتورب" الضوء على معاناة الأمهات الفلسطينيات اللواتي "يكافحن لإطعام أطفالهن، وتوفير الدفء لعائلاتهن، والبقاء على قيد الحياة، في ظل غمر مياه الفيضانات ومياه الصرف الصحي للمآوي المؤقتة والخيام، مما يجلب الأمراض والقوارض إلى ظروف معيشية يائسة بالفعل".

ولفتت "كالتورب" إلى أن أسرة واحدة من كل أربع أسر في قطاع غزة ترأسها امرأة، مما يجعل هذه الأسر أكثر عرضة للخطر، إذ تواجه "مصاعب لا يمكن تصورها، وغالبا ما تكون وحيدة في ظروف تتنافى مع الكرامة الإنسانية وأبسط مقومات البقاء".

وأكدت "كالتورب" أن الأثر النفسي لهذه الظروف هائل، وكذلك الاحتياجات المترتبة عليها، داعية إلى التطبيق الكامل للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق إلى النساء والفتيات وجميع المحتاجين، وعلى نطاق واسع ودون أي قيود.