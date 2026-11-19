أصبحت تكاليف الزواج المتزايدة أحد أبرز التحديات التي تواجه الشباب المقبلين على تكوين أسرة، في ظل ارتفاع الأعباء المعيشية وتعدد المتطلبات المرتبطة بتجهيز منزل الزوجية وإتمام مراسم الزواج، وهو ما انعكس على قرارات الكثيرين بشأن الارتباط، ودفع بعضهم إلى تأجيل خطوة الزواج أو العزوف عنها تمامًا.

توفير نفقات الزواج

كما لم تعد الأزمة تقتصر على عدم قدرة الشباب على توفير نفقات الزواج، بل امتدت إلى تعثر علاقات عاطفية وخطوبات استمرت شهورًا طويلة قبل أن تنتهي بالفشل بسبب عدم التوافق حول المتطلبات المادية.

وفي هذا السياق، حذر نقيب المأذونين من تداعيات المغالاة في طلبات الزواج، مؤكدًا أن بعض الأسر تضع أمام الشباب أعباء تفوق قدراتهم، بما يهدد فرص إتمام الزيجات ويزيد من صعوبة تكوين الأسر الجديدة.

طلبات أهل العروسة تعطل الزواج وتفوق إمكانيات الشباب

وأكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن المغالاة في تكاليف الزواج وكثرة الطلبات التي تفرضها بعض الأسر على الشباب المقبلين على الارتباط أصبحت من الأسباب الرئيسية وراء تعثر العديد من الزيجات، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تضع الشباب أمام التزامات مادية تفوق إمكانياتهم، خاصة في بداية حياتهم العملية.

وأوضح عامر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بعض أولياء الأمور يطلبون من الشاب توفير متطلبات متعددة وتجهيزات باهظة التكلفة، دون مراعاة ظروفه المادية أو كونه لا يزال في مرحلة تأسيس مستقبله وتكوين حياته الأسرية.

عقبة حقيقية أمام إتمام الزواج

وأشار إلى أن هذه المطالب قد تتحول إلى عقبة حقيقية أمام إتمام الزواج، بعدما يجد الشاب نفسه مطالبًا بتوفير أشياء تتجاوز قدرته المالية، وهو ما قد يدفعه إلى التراجع عن استكمال الارتباط.

خطوبات تستمر عامًا وتنتهي بالفشل

وكشف نقيب المأذونين عن صورة أخرى من تداعيات المغالاة في متطلبات الزواج، تتمثل في دخول بعض الشباب في تجارب خطوبة تستمر لفترات طويلة، قبل أن تنتهي بالانفصال نتيجة عدم القدرة على تنفيذ الوعود والاتفاقات المادية التي جرى التعهد بها في بداية العلاقة.

ولفت إلى أن بعض الشباب يتقدمون للزواج ويعدون بتوفير جميع احتياجات العروس وتجهيز مستلزمات منزل الزوجية، إلا أنهم بعد مرور نحو عام يكتشفون صعوبة الوفاء بهذه الالتزامات، لتفشل الخطوبة في النهاية بسبب الأعباء المالية المتراكمة.

وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند انتهاء العلاقة بين الطرفين، إذ قد يدخل الشاب بعد ذلك في تجربة خطوبة جديدة، وكذلك الفتاة، بما يعني تكرار رحلة البحث عن شريك الحياة وسط استمرار العقبات المادية نفسها.

المغالاة تدفع الشباب إلى العزوف عن الارتباط

وشدد الشيخ إسلام عامر على أن كثرة الطلبات والمبالغة في تكاليف الزواج تمثلان من أبرز الأسباب التي تدفع بعض الشباب إلى العزوف عن الارتباط، في ظل شعورهم بصعوبة تحمل المسؤوليات المالية التي تسبق تكوين الأسرة.