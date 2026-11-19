كشفت هالة مكرم، عضوة اتحاد المحامين العرب، عن ارتفاع أعداد حالات الطلاق في مصر، من 250 إلى 270 ألف حالة طلاق سنويًا، بالتزامن مع زيادة حالات الزواج لتتراوح من 900 ألف إلى 960 ألف حالة خلال العام.

ارتفاع حالات الزواج والطلاق

وأضافت عضوة اتحاد المحامين العرب، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع معدلات الزواج والطلاق في الوقت نفسه.

الإحصائيات تشمل الطلاق والخلع

وأوضحت أن الأرقام التي استندت إليها رسمية، وتشمل وقائع الطلاق والخلع، سواء كان الطلاق للضرر أو بأي صورة أخرى، لافتة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يسجل كل واقعة ضمن بياناته.

حالة طلاق كل دقيقة

وأشارت هالة مكرم إلى أن معدلات الطلاق تعكس تكرار وقوع حالات الانفصال بصورة لافتة، قائلة إن الفترة الأخيرة تشهد تسجيل حالة طلاق كل دقيقة.