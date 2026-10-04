قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على المتهم بقتل شخص بطلق نارى فى مشاجرة بسوهاج
بعد سنوات من الإغلاق.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟
رقية السادات لـ"صدى البلد": بابا قالي سجلي العرض العسكري يا بنتي هتشوفي مفاجآت..فيديو
أمطار متوسطة إلي غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من الاثنين إلى السبت
رقية السادات لـ"صدى البلد": والدي قرر التنحي عن الحكم بعد تحرير سيناء.. فيديو
مدبولي يكشف تفاصيل يومه: بصحى الفجر وبراجع آخر المستجدات قبل ما أروح المكتب
700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 في البنوك
إسرائيل تهاجم حزبا بريطانيا بعد دعوته إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر| تفاصيل
إسرائيل تفتتح سفارة في كينشاسا بالتزامن مع نقل سفارتها لدى الكونغو إلى القدس
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 57.2 مليار دولار.. والعملات الأجنبية تتجاوز 37 مليارًا
سعر صرف الدولار ينخفض 50 قرشا بختام تعاملات البنوك اليوم الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحقيق إيطالي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة رحلة «فلاي دبي»

أرشيفية
أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

كشف تحقيق أجرته صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، تفاصيل جديدة بشأن الحادث الذي تعرضت له رحلة «فلاي دبي» رقم FZ1073، التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، مشيرًا إلى احتمال أن يكون مساعد الطيار قد حاول تعطيل محركي الطائرة، إلى جانب الاعتداء على قائدها والتسبب في هبوط حاد أثناء الرحلة.

وبحسب التحقيق، الذي استند إلى إفادات عدد من المعنيين بالواقعة وتقارير طاقم الطائرة وبيانات مراقبة الحركة الجوية وتتبع الرحلة؛ أقلعت الطائرة من دبي صباح 30 سبتمبر وعلى متنها 174 راكبًا، وكان يقودها الطيار ساميت مشار، البالغ من العمر 38 عامًا، وبرفقته “مساعد الطيار” العماني حمام الحمامي، البالغ 29 عامًا.

ووفقًا للرواية التي أوردتها الصحيفة، سارت الرحلة بصورة طبيعية حتى نحو الساعة 9:15 صباحًا، عندما أعلن مساعد الطيار رغبته في الصلاة، قبل أن يهاجم قائد الطائرة من الخلف باستخدام فأس الطوارئ الموجود في قمرة القيادة.

وأصيب قائد الطائرة بجروح خطيرة، لكنه تمكن من فتح باب قمرة القيادة، بينما حاول أفراد الطاقم والركاب مساعدته والسيطرة على مساعد الطيار.

ووصفت السلطات الإماراتية، الواقعة، بأنها محاولة لتنفيذ «عمل إرهابي».

وبعد ذلك، ووفق التحقيق، شهدت الطائرة هبوطًا حادًا من ارتفاع يقارب 34 ألف قدم، بعدما فُصل نظام الطيار الآلي ودُفعت مقدمة الطائرة إلى الأسفل. 

وأشارت بيانات الرحلة، بحسب التقرير، إلى فقدان نحو 16 ألف قدم خلال حوالي 30 ثانية، في واقعة أدت إلى تعرض بعض الركاب لقوى شديدة داخل المقصورة.

احتمال تعطيل المحركين

وتركز إحدى أبرز النقاط التي كشفها التحقيق الإيطالي، على احتمال محاولة مساعد الطيار إيقاف محركي الطائرة.

وبحسب تحليل أجراه طياران من طراز «بوينج 737» يعملان أيضًا كمستشارين في تحقيقات حوادث الطيران، فإن تشغيل أضواء الطوارئ خلال الواقعة؛ قد يكون مرتبطًا بفقدان مصدر الطاقة الرئيسي، واعتماد الطائرة على نظام البطاريات.

وطرح التحقيق، احتمال أن يكون مساعد الطيار قد حرّك مفاتيح إمداد الوقود الخاصة بالمحركين من وضع التشغيل إلى وضع الإيقاف، وهو ما يؤدي إلى قطع تدفق الوقود عن المحركات، إلا أن هذا الاحتمال لم يتم تأكيده رسميًا حتى الآن، ولا يزال ضمن الفرضيات التي تبحثها التحقيقات. 

كما أشارت الصحيفة إلى أن استمرار الطائرة في فقدان الارتفاع بعد مرحلة الهبوط الأولى قد يتوافق مع احتمال فقدان قوة الدفع، فيما تشير بيانات الرحلة إلى احتمال إعادة تشغيل المحركات لاحقًا أثناء وجود الطائرة في الجو.

وفي مرحلة لاحقة من الحادث، دخل طياران كانا خارج الخدمة إلى قمرة القيادة، وساهما في استعادة السيطرة على الطائرة وتثبيت مسارها قبل هبوطها في مطار بن جوريون.

تحقيقات في خلفية مساعد الطيار

لا تقتصر التحقيقات على تفاصيل ما جرى داخل قمرة القيادة، إذ تبحث السلطات أيضًا في خلفية مساعد الطيار، وكيفية اجتيازه إجراءات التوظيف لدى شركة «فلاي دبي».

وأشار التحقيق إلى تقارير سابقة من الولايات المتحدة وأستراليا تحدثت عن مخاوف مرتبطة بأفكاره وتاريخه المهني، إضافة إلى تحقيقات بشأن الفترة التي قضاها في أستراليا أثناء دراسته.

كما يبحث المحققون في مقاطع فيديو قيل إن الحمامي نشرها عام 2023، تظهر طائرات إسرائيلية في مطار دبي، إلى جانب نشاط حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وما إذا كانت هناك مؤشرات سابقة كان من الممكن أن تثير مخاوف أمنية قبل السماح له بالعمل في قمرة قيادة رحلة متجهة إلى إسرائيل.

وتفتح الواقعة، وفق التحقيق، نقاشًا أوسع بشأن إجراءات أمن الطيران، بما في ذلك كيفية التعامل مع التهديدات التي قد تصدر من أحد أفراد طاقم القيادة نفسه، إلى جانب آليات تأمين قمرة القيادة وأدوات الطوارئ الموجودة داخلها.

صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية رحلة «فلاي دبي» رقم FZ1073 دبي تل أبيب أمن الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

منتخب مصر

غياب «صلاح» و«عبدالمنعم».. موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا الودية الليلة والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد 2027 تباع بهذه المواصفات

اوبل جراند لاند موديل 2027

اوبل جراند لاند 2027 تباع بهذه المواصفات

أندرويد 17

لمُستخدمي جوجل .. تحديث أندرويد 17 التجريبي يكشف مفاجآت هواتف بيكسل للعام القادم

بالصور

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد